Sol Alac. La mujer de Juampi Sorín presentó su nueva colección en José Ignacio

“Creo profundamente que el mono como prenda reinventa la manera de expresar tu cuerpo”, cuenta entusiasmada Sol Alac, tras organizar un original happening en José Ignacio en el que el jumpsuit fue la estrella de la noche. Tal como lo hizo desde que creó su marca Eyddos en Brasil, hace cinco años, la cantante y mujer del ex futbolista Juan Pablo Sorin (44) convocó a sus seguidores a descubrir los nuevos diseños, pero, esta vez, intervenidos por reconocidos grafiteros y artistas locales. “Nos juntamos en la casa de Paula Marini y Martín Pittaluga, en José Ignacio, y en un espacio abierto colgamos unas telas gigantes –las mismas con las que se hacen los monos– y las transformamos en lienzos. Con un Dj pasamos música, mientras los artistas intervenían las prendas. La idea era mostrar un poco nuestro trabajo”, explica.

¿Cómo nació la idea de diseñar monos?

–Todo empezó gracias a los shows que hacía en Brasil. Después de una primera etapa como intérprete, comencé a componer mis propias canciones y, en todo ese proceso, entendí que las marcas y lo que vestía no me representaban. Ahí fue cuando me hice el primer mono… antes de que me diera cuenta, me los empezaron a pedir otros artistas.

–¿Por qué esta prenda en particular?

–Desde chica siempre quise hacer cosas a la par de los demás y con el mono me subía al árbol, jugaba con los perros, corría con los chicos. El jumpsuit te da libertad de movimiento y, además, tiene que ver con valores que para mí son importantes: no creo en lo binario, no creo en el hombre y la mujer como única existencia posible, eso fue una construcción. Hoy siento que esta prenda es la que me permite trabajar en esa deconstrucción. Las personas necesitan cada vez más expresar quienes son a través de la ropa. Es bueno empezar a pensar que no siempre hace falta estar estandarizados con el mismo jean, la misma remera o la misma camisa.

Ana Luisa Behrens, (la hija de Carolina Herrera) y su marido, Enrique Bruchou, también apostaron al jumpsuit. Fotos gentileza de Jesús Giraud

Joaquina, la hija del chef Fernando Trocca, posa con Alma –la hija de María Cher– y Betta, la heredera de Sol y Juampi. Fotos gentileza de Jesús Giraud

Elenota Fonseca– madre del empresario gastronómico Martín Pittaluga– feliz con su nueva prenda. Fotos gentileza de Jesús Giraud

–Cada cuerpo es único…

–Exacto. Nosotros no ofrecemos dos prendas iguales. Cada mono, por más que esté confeccionado con la misma tela, tiene un diseño distinto. Partimos de la premisa de que cada cuerpo es un cuerpo, y cada ser humano es único, nunca lo vamos vestir igual. En mi casa, como en tantas otras cosas, el mismo mono lo puede usar mi marido o mi hija Betta (11). Eso es increíble. Al hombre le queda “fit”; su mujer lo usa más suelto y la hija lo transforma en un oversize que lo combina con borcegos.

–Tu marido siempre te acompaña en cada uno de tus sueños…

–Nos apoyamos mutuamente. Cada proyecto tiene que ver con nosotros, con nuestra familia, con lo que somos. Creo que cada uno transita la vida desde donde puede y como puede. Y nosotros la transitamos desde este lugar que nos identifica: somos música, deporte, moda, arte. Creemos en las libertades absolutas y eso es algo que compartimos con nuestra hija.

Fotos: Agradecemos a Jesús Guiraud

La tapa de esta semana de revista ¡Hola! Argentina. Gastón Gadda