Soluciones para la vida cotidiana: cinco lugares donde pedir viandas

Con Club LA NACION se pueden pedir platos caseros y gourmet para tener y consumir en casa

A esta altura, el delivery ya forma parte de nuestras vidas, de eso no hay dudas. Pero, así como a veces todo lo que deseamos es ese plato humeante de nuestro restaurante favorito, otras, el home office y la vida de entrecasa nos dejan sin tiempo para cocinar el almuerzo de todos los días. O esa comida que necesitamos resolver de forma práctica y no por ello menos saludable. En estos casos, es ideal recurrir a los sistemas de viandas que ofrecen restaurantes y emprendimientos de comida casera. Este formato propone platos caseros, gourmet y balanceados para que tengamos a mano. Algunos ya listos para consumir, a otros solo hace falta darles un golpe de calor; unos vienen envasados al vacío para tener a mano en la heladera y otros incluso congelados, para que no falte el stock en el freezer . Gracias a estas opciones de viandas a domicilio, comer rico en casa nunca fue tan fácil.

Ninina

Para hacerle frente al frío, este guiso de lentejas de Ninina puede llegar a casa envasado al vacío, listo para cocinar y no perder ni un poco de su gracia

Sitio: www.ninina.com

www.ninina.com Beneficio: 25% en carta nocturna para socios BLACK y 20% en carta diurna para Premium y Classic todos los días

25% en carta nocturna para socios BLACK y 20% en carta diurna para Premium y Classic todos los días Formato: platos envasados al vacío, frescos o congelados

Ninina no se cansa de innovar. Con su delivery y su take away ofrecen desde platos calentitos hasta tortas enteras, pasando por productos de almacén y kits para regalar. Y como si todo esto no fuera suficiente, también lanzaron un nuevo formato: sus platos ya cocidos, envasados al vacío y listos para calentar en agua hirviendo. Hay guiso de lentejas, risotto con hongos, risotto con osobuco y spaghetti con frutos de mar. Además, una sección de congelados al vacío con sopas (de calabaza y manzana verde, de papa y puerro o de tomate), hamburguesas (de carne, cordero, pollo o veggies), tartas (de cebolla y queso azul, de jamón y gruyere, de puerro y tomates secos, de portobellos y panceta ahumada, de espinaca y parmesano, de calabaza con feta de cabra y verdeo o de zucchini, berenjena, morrón y cebolla) y hasta salsas para pastas (pesto genovés, ragú de hongos, bolognesa o pomodoro ). De yapa: para el 9 de julio podés ir encargando tu porción de locro (viene envasado al vacío y listo para calentar) y rogel individual.

Giova

Giova descontractura su propuesta y envía platos principales y guarniciones por separado, para que cada quien los combine a su gusto

Sitio: www.giovarestaurante.com.ar

www.giovarestaurante.com.ar Beneficio: 20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días

20% para socios BLACK y 15% para Premium y Classic todos los días Formato: viandas envasadas al vacío

Además de migrar su carta al formato de delivery , el restó de Palermo Hollywood aprovechó sus recursos para reinventarse y lanzó sus viandas envasadas al vacío. Así, están disponibles por separado los platos principales y las guarniciones (para que cada uno combine como más le guste) frescos y listos para consumir: solo hay que activarlos en agua hirviendo durante 10 o 15 minutos, ¡con bolsa y todo! Las viandas se pueden conservar durante 10 días en la heladera o hasta tres meses en el freezer . En su tienda online están todas las opciones, que incluyen tempura de langostinos, salmón blanco a la parrilla, guiso de lentejas, lomo al oporto, ravioles al scarparo, puré de batatas, papas fritas bastón y tortilla de verdura, entre otras. Todas las viandas vienen con instructivo de activación y se envían gratis a CABA y Zona Norte.

Tienda Romero

Las viandas de Tienda Romero contemplan una alimentación balanceada todos los días de la semana

Sitio: www.tiendaromero.com

www.tiendaromero.com Beneficio: 15% en la compra online todos los días

15% en la compra online todos los días Formato: menú semanal de viandas caseras y platos envasados al vacío

Tienda Romero es ideal para tener en casa platos caseros, saludables y variados. Sus menúes semanales proponen un plato para cada día, procurando una alimentación balanceada, mientras que en el menú especial están los platos favoritos, disponibles cualquier día de la semana. A su vez, cada menú semanal tiene opción regular y vegetariana y todo es elaborado por el chef el mismo día. Por otro lado, ofrecen también comidas cocidas, congeladas y envasadas al vacío (pastel de papas, locro andino, guiso de lentejas, lasagna, bondiola braseada, hamburguesa con papas, pastas caseras, fricassé de pollo, crepes y más). Para consumirlos, solo hay que calentarlos en agua hirviendo dentro de la misma bolsa (o incluso en el microondas). El pedido se puede hacer a través de su sitio web o por WhatsApp, donde brindan atención personalizada.

Bio

Bio ofrece un novedoso sistema de "cuenta corriente" de viandas, que se van pidiendo en la cantidad deseada y a medida que se quieran consumir

Sitio: www.biorestaurant.com.ar

www.biorestaurant.com.ar Beneficio: 15% los martes

15% los martes Formato: cuenta corriente de viandas caseras, frescas y elaboradas en el día

El primer restaurante orgánico del país también es vegetariano y tiene opciones de alimentos veganos, libres de trigo y/o raw . Además del menú diario que publican con los platos que elaboran cada día según los ingredientes disponibles, ofrecen un sistema de viandas muy práctico. Se abonan como una cuenta corriente y se van pidiendo en la cantidad deseada y a medida que uno las quiera consumir. Dentro de las opciones disponibles entra el menú del día -que es variable- y también hay alternativas como: tofu a la mostaza, risotto de quínoa, curry de garbanzos, arroz indiano, arrozzetta (pizzetta de yamaní), milanesa de seitán, hamburguesa de quínoa, tarta del día, empanadas, sopas y ensaladas. Todas se entregan frescas y se pueden congelar y conservar en el freezer .

Estilo Veggie

Estilo Veggie ofrece una nutrida sección de congelados, para armar el propio menú en casa

Con la sección de congelados de Estilo Veggie podemos armar nuestros platos preferidos del restó palermitano y plant based , pero en casa. En sus redes están publicados todos los productos, que van desde el lomito de seitán, las salchichas y choris vegetales y el medallón génesis (de quínoa y garbanzos) hasta la veganesa, el provolone, el cheddar , el quesofu y la salsa criolla para armar tus sándwiches predilectos. Hasta incluyeron en el catálogo las alitas de tofu, congeladas y listas para cocinar. Todo se puede conservar unos días en la heladera o hasta tres meses en el freezer . Están tomando pedidos por WhatsApp e Instagram, donde se pueden consultar los combos de productos. Realizan entregas en CABA, Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur.

