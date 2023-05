Mostró la antigua finca de Pablo Escobar en TikTok y se hizo viral

escuchar

Pablo Emilio Escobar Gaviria, fundador del cartel de Medellín, fue uno de los narcotraficantes más buscados de Latinoamérica. A 30 años de su muerte, mucha gente todavía lo recuerda como una figuras enigmáticas de Colombia y los lugares en los que vivió junto con su familia se han convertido en una suerte de atracción para algunos turistas.

La antigua finca familiar del narcotraficante, llamada La Manuela, que ahora pertenece al estado y que hace algunas décadas fue objeto de un ataque con explosivos, apareció recientemente en una serie de tres videos de un creador de contenido, el usuario @luisjx.o, quien mostró cómo luce hoy la que fue mansión de vacaciones del capo, que bautizó el lugar en honor a su hija menor, Manuela.

La propiedad se ubica a en la costa de la represa de Guatapé, en Antioquia, Colombia, donde todavía se le considera como un atractivo turístico, tanto por locales como por visitantes.

El tiktoker evidenció que incluso hay hombres que venden paseos en lancha para pasar frente a las ruinas. “La historia nos la contó el señor que nos llevó”, remarcó el joven. Mientras pasaban frente a la vivienda, el lanchero les contaba cómo los integrantes de una célula delictiva rival de Escobar fueron los encargados de destruir la finca con decenas de kilogramos de explosivos.

Así es la mansión en ruinas de Pablo Escobar, desde la vista de un tiktoker

El mismo guía mostró que frente a La Manuela había otra mansión campestre, pero esta pertenecía a Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, madre del narcotraficante. También fue vandalizada con explosivos, según el lanchero, versión que se confirma con los reportes brindados por medios locales, como El Tiempo.

Por otro lado, en las grabaciones también se mostró la edificación por dentro: totalmente en ruinas y con muchas señales de vandalismo. Al parecer, hay gente que ingresa para ver cómo vivía el capo, pero también para buscar entre las paredes y el suelo “algún tesoro”, afirmó el tiktoker. Lo que más destacó fue que, a pesar del ataque con explosivos, los cimientos de la finca siguen intactos.

Los clips causaron furor entre la comunidad virtual y acumularon millones de reproducciones en conjunto. Hubo también comentarios de todo tipo, desde gente que deseó poder visitar la zona, hasta otros que especularon sobre lo que podría haber en la construcción: “Es genial que los señores que conducen la lancha nos cuenten las historias”; “En ese tiempo nadie podía pasar por ese lugar en lancha”; “Yo no creo que haya nada ahí, ni en ninguna de las demás fincas”; “Eso en Argentina ya estaría usurpado”; “Lástima que no conserven y no cuiden algo tan histórico”; “A mí me da que hay plata escondida en las escaleras que van a la piscina”; “Podrían llevar un detector de metales”.

Así es la mansión en ruinas de Pablo Escobar, desde la vista de un tiktoker, parte 2

¿Cómo era la finca de Pablo Escobar?

La mansión estaba construida en un terreno de siete hectáreas y tenía todo lo necesario para que el capo y su familia se divirtieran en tiempos libres. Había piscinas, un bar, un campo de fútbol, pista de tenis, muelle para hidroaviones y hasta un helipuerto.

Luego de la muerte de Escobar, William Duque, quien fue jardinero y vigilante de la finca, se quedó a vivir ahí por mucho tiempo. A pesar de que en 2005 se emitió una sentencia de extinción de dominio para que el estado de Colombia adquiriera la propiedad, el trabajador permaneció allí porque la viuda del narcotraficante, María Victoria Henao, le había encargado cuidar el recinto.

