Soñó que se tragaba su anillo de compromiso y lo había hecho en la realidad

El sueño de Jenna Evans se convirtió en una profecía autocumplida

17 de septiembre de 2019 • 15:52

Dice la expresión que los sueños son realidad esperando suceder. Esto resultó ser verdad para Jenna Evans, que tuvo un sueño que se transformó en una profecía autocumplida.

El martes de la semana pasada, la mujer de 29 años soñó que vivía una intensa secuencia de acción en un tren de alta velocidad con su prometido y decidía tragarse su anillo para evitar que lo robaran sus enemigos.

Cuando se despertó la mañana siguiente, miró el dedo donde la alianza con un diamante de 2,4 kilates solía estar y vio que había desaparecido. Enseguida, fue a una guardia para que le confirmaran lo que sospechaba: se lo había tragado.

"Realmente me he superado esta vez. Me tragué mi anillo de compromiso. Mientras dormía", escribió en su cuenta de Facebook junto a una foto de la radiografía que le tomaron en la clínica a la que acudió.

"Llamaron a un gastroenterólogo y decidieron que sería mejor NO dejar que la naturaleza siguiera su curso. Antes de irme, también recomendaron ver a un especialista en sueño", añadió Evans, a la que le extrajeron el anillo mediante una endoscopía.