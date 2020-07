Sorpresa desagradable: encontró la cabeza de una iguana en su salsa vegana

La cabeza de la iguana era del tamaño de una uña Crédito: The Sun

Una joven inglesa quedó horrorizada cuando encontró la cabeza de una iguana entre los últimos bocados de su comida.

Isabelle Wheaton, de 20 años, terminaba la salsa que le había preparado su madre cuando halló la cabeza escamosa del reptil en su comida . Sintió una gran repulsión ya que, además de la sorpresa por encontrar a un animal muerto en su cena, es vegana .

Su madre, Polly Wheaton, contó que compró un frasco de tomates de la marca Lidl en la cadena de supermercados del mismo nombre, para preparar una comida vegana para sus hijas. "No se trata de ser vegano, nadie quiere encontrar una cabeza de iguana en su comida, ya sea que coman carne o no. Ser vegana hizo el hecho aún más repugnante para mi hija", afirmó.

Polly se quejó a través de las redes sociales y exigió al supermercado una respuesta. "Hace más de 4 semanas que me quejé por encontrar una cabeza de lagarto en un frasco de tomates. Este producto debería haber sido retirado de los estantes. Encontrar una cabeza de reptil durante una pandemia mundial debido al consumo de animales salvajes es extremadamente traumático e impactante", escribió en Twitter.

Un portavoz del supermercado contestó las quejas de la madre. "Sentimos mucho lo que pasó y nos gustaría disculparnos sinceramente por cualquier molestia que la situación pueda haber causado. Tras la consulta del cliente, el caso se planteó de inmediato a nuestro equipo de Garantía de Calidad, que inició una investigación exhaustiva con nuestros proveedores", expresó.

Lidl es una cadena alemana de supermercados de descuento que tiene más de 10.000 locales en 29 países. Es una de las mayores compañías de distribución de Europa.

Polly continuó con su argumento y expresó su enojo por cómo el supermercado manejó el incidente. "No recibimos ningún llamado de parte de Lidl para disculparse. Además, este producto debería haber sido retirado del mercado. Porque el hecho de que hayamos encontrado un animal exótico en nuestra comida en medio de una pandemia mundial es impactante", afirmó.

Polly contó que no comprará ningún otro producto del supermercado de origen alemán. "No suelo comprar en Lidl. Pero por este incidente, no volveré a comprar nunca más allí", concluyó.

