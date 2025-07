El “Ross de los gringos”: colombiana revela el outlet que eligen los americanos para marcas a buen precio

Valentina Buof, una joven colombiana que vive en Estados Unidos, compartió en sus redes sociales por una de las tiendas que, según dijo, es la más elegida por los estadounidenses: Nordstrom Rack, el outlet de cadena departamental Nordstrom, que vende productos de marcas a precios accesibles.

Nordstrom Rack, ropa de marca a bajo precio: “el Ross de los gringos”

“Acompáñenme al Ross de los gringos”, así comenzó Valentina el video que publicó en TikTok con su recorrida por un local de Nordstrom Rack, la tienda de descuentos de la reconocida cadena de marcas de lujo.

Latina en EEUU muestra cuál es la tienda "favorita de los gringos!"

La joven hizo una suerte de comparación de la tienda de lujo con Ross Dress for Less, la mayor empresa de moda y hogar con descuentos en EE.UU. Según dijo en su clip, los outlets de Nordstrom son los más elegidos por los estadounidenses. “Vamos a encontrar ropa de marca. Vamos a ver qué tan económica es”, desafió.

Nordstrom Rack: accesorios exclusivos a buen precio

Al iniciar su recorrido, la joven destacó las marcas exclusivas que ofrece la tienda. Primero mostró los accesorios. “Aquí estaban todas las marcas de gafas, Prada, Valentino, Gucci, Versace, de todo”, remarcó Valentina, quien reside en Miami.

Luego, Valentina se dirigió a la zona de bolsos y carteras. “Mi parte favorita”, contó. Allí mostró la amplia variedad de modelos y marcas. “Miren este bolso de Tory Burch, para mi gusto estaba feo, pero esta marca es costosa”, dijo.

Marc Jacobs, Gucci, Prada, Versace, entre las marcas de lujo que encontró en su recorrida Tiktok: @valentinabuof

También comentó que había accesorios de Marc Jacobs, una marca a la que calificó como “muy famosa”. En particular, mostró una cartera que le había gustado. “Este rosado me encantó, superlindo”, señaló. Los productos que mostró tenían, en su mayoría, grandes rebajas, que de acuerdo a la marca iban del 50 al 70% de su precio original.

Bouf aclaró que Nordstrom no es la única tienda que ofrece productos de marca a buen precio, pero sí se diferencia en algunos aspectos. “Obviamente, se consiguen muchas marcas que también las consiguen en el Ross, en el Burlington. Aquí venden de todo, igual que en las otras tiendas, pero venden cosas más exclusivas como, por ejemplo, Tory Burch, que eso hasta donde sea no lo venden en esas tiendas”, agregó.

Nordstrom Rack cuenta con muchas tiendas alrededor de Estados Unidos @Nordstromrack (Instagram)

Nordstrom Rack: amplia variedad de calzado

El video de la joven también muestra la sección de calzado, aunque Valentina expresó que no todos no hay variedad en todos talles, sino principalmente en los números más grandes. “Nosotros, los de talla normal, no salimos casi nunca favorecidos”, lamentó.

Valentina afirmó que en calzado se encuentran “buenas marcas, a muy buenos precios”. En su clip mencionó zapatos de Tory Bunch o Steve Madden, aunque dijo que solo había disponibilidad para números del 40 en adelante. “Para los que tienen pie grande”, insistió.

En su recorrido, además, mostró distintos tipos de sandalias. “A las que les gustan las chanclas, este tipo les puede gustar. A mí no me gustan, entonces como que no sé cuáles son bonitas o feas”, reconoció.

Por último, advirtió que al afirmar que la tienda era “el Ross de los gringos”, no quería decir que no hubiera latinos, sino que ese tipo de marcas y productos es más consumido por los estadounidenses que por los inmigrantes.