Stephanie Demner. Anticipa detalles de su boda con Guido Pella

Se van a casar con una ceremonia civil en el Hipódromo de Palermo. Y pasarán la luna de miel en Disney, el destino favorito del tenista y donde se comprometieron

Uno de los grandes beneficios de ser influencer son los viajes. Stephanie Demner (28) lo sabe y lo disfruta con creces. Mientras su prometido, Guido Pella (29), disputaba la Copa ATP en Australia, ella voló a Uruguay, adonde aterrizó invitada por Pandora junto a otras diez "chicas con influencia" de Latinoamérica.

El último domingo por la tarde, ¡HOLA! descubrió a Stephanie, que se comprometió con "su" tenista en mayo del año pasado, mientras tomaba sol en la parada 10 de La Brava. Dueña de un figurón y de un carácter alegre y accesible, aceptó hacer unas fotos en la playa y dio detalles sobre su boda, que tendrá lugar en septiembre de 2020.

"La fiesta va a ser en el Hipódromo de Palermo. Es lo único que tenemos cerrado al momento, junto con la ambientación. El resto está en veremos. Estamos confirmados nosotros, el novio por ahora no se bajó", cuenta entre risas.

-¿Qué hay de la ceremonia?

-Nos vamos a casar por Civil. Como yo soy judía y Guido es católico, imaginamos que la boda religiosa sería un lío. Para nosotros lo importante es celebrar el amor.

-¿Ya tenés el vestido?

-Lo elegí hace bastante, incluso desde antes del compromiso. Fue un vestido que encontré afuera. Me lo probé y me calzaba perfecto. Sentí que era para mí, para el día en que me casara.

-¿Vas a tener un segundo cambio para la hora del baile?

-Por supuesto. Es un vestido un poco más corto, de Natalia Antolín.

-¿Soñabas con casarte?

-Sí, soy bastante Susanita. Cuando conocí a Guido supe que había conocido al amor de mi vida. Suena trillado, pero es así.

-Los tenistas llevan una vida nómade. ¿Ya tenés pensado cómo se van a acomodar en función de los campeonatos de él?

-Creo que nuestra vida va a seguir igual que ahora. De hecho, estamos comprometidos y nada cambió. Yo cumplo con mi trabajo y él sigue con el suyo. Guido me potencia un montón y quiere que crezca.

-Tu trabajo de influencer se puede hacer desde cualquier lugar del mundo.

-Así es. A veces necesito estar en ciertos lugares, pero puedo ir acomodando mi agenda. Con Guido somos muy compañeros: él entiende mi trabajo y yo entiendo el suyo y si toca extrañarnos, nos extrañamos. Nuestro amor es sano y lindo y nos permite estar a la distancia sin problemas.

Con botas texanas y bolso Chanel, Stephy bajó a la playa para disfrutar de unas horas de sol y de mar antes de regresar a Buenos Aires Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Ya tiene los dos trajes de novia que va a usar: uno que se compró afuera y otro de Natalia Antolín Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Los novios se comprometieron en Disney Paris, en mayo último. Guido Pella tiene 29 años y ocupa el número 25 en el ranking de la ATP. Es el segundo mejor argentino, sólo superado por Diego "Peque" Schwartzman, que está en el puesto 14. Fuente: HOLA