Su bebé no podía dormir por las noches y descubrió un truco que la ayudó por completo: “Me cambió la vida”

Una de las mayores proezas que tienen que enfrentar los padres, sobre todo de niños pequeños, es lograr que sus hijos vayan a dormir en el horario que deben hacerlo. Luego de ver resultados óptimos, una mujer compartió un truco que promete acabar con esta problemática.

Allison, @agoyneee_xo en TikTok, compartió el clip que ya llegó a la asombrosa cifra de 4.6 millones de visitas. “Vi un video de alguien que decía que si le das una banana a tu bebé antes de acostarse, dormirá toda la noche”, explicó la mujer en el video.

“Cualquiera que me conozca sabe que desde que nació mi hija no pude volver a descansar bien. Desde que le doy banana antes de acostarse, llevamos unos ocho meses y ella duerme toda la noche”, expresó.

Junto con los alimentos básicos de la cocina como la leche y el té de manzanilla, se ha demostrado que las bananas son uno de los mejores remedios naturales para quienes luchan por conciliar el sueño.

Ricas en triptófano, un aminoácido relacionado con un mejor sueño, las bananas también tienen un alto contenido de potasio, que actúa como un gran relajante muscular. “Esto también puede ayudar con los dolores de crecimiento, que también son intensos para los niños pequeños”, “¡Dios mío, siento que el Señor acaba de responder mis oraciones directamente!”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se vieron muy agradecidos por el consejo.

Una peluquera reveló en TikTok la forma correcta de lavarse el pelo y dejó a los usuarios sin palabras

Al contrario de una máxima relacionada con la higiene capilar que indica que no hay que hacerlo todos los días, esta peluquera explicó porqué es importante lavarse el pelo no una, sino dos veces. “Esto debería ayudarte a tener que lavarte el pelo menos a menudo”, promete la estilista llamada Amy en un video que publicó en su cuenta de TikTok. Consecuentemente, en la secuencia, la joven británica muestra los pasos a seguir para implementar su método.

En principio, Amy explica que hay que utilizar poco champú. Asimismo, aconseja humedecer bien la cabellera con abundante agua. Luego, indica que hay que masajear por toda la superficie del pelo, lo que incluye parte de la frente y la nuca. El objetivo del primer tramo es, enjuague mediante, que no quede ningún residuo en el pelo.

El segundo paso, en tanto, constará de volver a lavar el pelo, pero en esta oportunidad habrá que centrarse en las raíces y evitar el contacto con el resto del cabello. Luego de mostrar el paso a paso de su método, la peluquera asegura que es un truco perfecto para las personas con pelo graso. La publicación de Amy obtuvo miles de reproducciones, más de 5000 likes y decenas de comentarios. Entre todos ellos, algunos aprovecharon para plantear sus dudas, pedir más consejos, o bien, relativizar su método.

“Hago exactamente la misma rutina, pero mi cabello se pone grasoso al día siguiente, si me lavo el cabello por la mañana, está grasoso al final del día”; “¿Y si tu pelo es tan corto que apenas te queda largo?”; “¿Me podés recomendar shampoos para cabello encrespado, pero ondulado? No sé qué usar y no sé como cuidarlo”, fueron algunos de los comentarios que se leen debajo de la publicación.