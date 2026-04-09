Las herramientas de inteligencia artificial están revolucionando la manera en que se producen contenidos en redes sociales. Uno de los formatos que se volvió viral en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube es el de las llamadas “Frutas Infieles”: videos humorísticos en los que distintas frutas protagonizan escenas de celos, engaños o discusiones de pareja. Gracias a la IA generativa, cualquier usuario puede crear este tipo de clips sin conocimientos de animación o edición profesional.

Cómo hacer un video de “Frutas Infieles” con inteligencia artificial

1 Crear las imágenes

El proceso combina herramientas de generación de imágenes, animación y edición de video. El primer paso consiste en crear los personajes. Para eso se suelen usar plataformas de generación de imágenes con inteligencia artificial como Midjourney, DALL·E o Stable Diffusion. Con un prompt sencillo —por ejemplo, “una banana y una frutilla discutiendo como si fueran una pareja”— es posible obtener ilustraciones con estilo caricaturesco que luego servirán como base para el video.

Los usuarios comenzaron a replicar estos divertidos videos en las plataformas digitales (Foto: X)

2 Animar las imágenes creadas

Una vez generadas las imágenes, el siguiente paso es animarlas. Para esto se pueden utilizar herramientas de video con IA como Runway ML o Pika, que permiten transformar imágenes estáticas en pequeños clips animados. En estas plataformas se puede indicar qué movimiento realizarán los personajes, como gestos de enojo, sorpresa o diálogo, lo que ayuda a construir la escena.

3 Agregar audio

El tercer paso es sumar voces y diálogo. Muchos creadores utilizan generadores de voz artificial para dar personalidad a las frutas. Entre las opciones más populares están ElevenLabs y PlayHT, que permiten crear narraciones o conversaciones con distintos tonos y acentos. De esta manera, una manzana puede tener voz grave mientras una uva habla con un tono más agudo, reforzando el efecto humorístico.

Todos pueden realizar estos videos virales

4 Unir las partes

Finalmente, todas las piezas se ensamblan en un editor de video. Herramientas como CapCut o Adobe Premiere Pro permiten unir las escenas, agregar subtítulos, música y efectos de sonido. En los videos virales, los subtítulos grandes y dinámicos suelen ser clave para potenciar el impacto en redes sociales.

El resultado suele ser un clip corto —de entre 15 y 40 segundos— con una mini historia: una fruta que descubre una infidelidad, una discusión exagerada o una situación absurda que termina en un remate humorístico. Este formato funciona especialmente bien en plataformas de video corto, donde el contenido rápido y creativo tiene mayores probabilidades de viralizarse.

La IA permite generar estos humorísticos clips (Foto: Tik Tok)

Con el avance de la inteligencia artificial generativa, producir este tipo de videos se volvió accesible para cualquier usuario. Lo que antes requería equipos de animación y edición ahora puede lograrse en pocos minutos con una computadora o incluso desde el celular, lo que explica por qué este tipo de contenido se multiplica cada día en las redes.