Su nieto lo dejó frente a la computadora, hizo su primera trasmisión en vivo y emocionó a todos

Hoy en día el internet es una herramienta bastante utilizada por las personas. Tan es así que se volvió parte importante en la cotidianeidad de cada individuo. Y es que casi todo depende del uso de esta herramienta que da lugar al acceso a cualquier tipo de información, se obtiene de manera inmediata.

Es por ello que quienes están interconectados en la nube pueden coincidir en sitios específicos, por ejemplo, en las transmisiones en vivo de influencers o personas que simplemente comparten lo que están haciendo en el momento.

El hombre no dudó en actuar frente a cámara (Captura video)

TikTok es una plataforma donde este formato es muy popular. Los usuarios se dedican a compartir lo que acontece en sus vidas en tiempo real y los espectadores envían regalos que se convierten en dinero digital para quien está transmitiendo.

Los llamados streamers más populares, son aquellos que hacen partidas de videojuegos o también quienes generan polémica con acontecimientos de su vida privada.

Abuelito se hace viral en su primera transmisión en vivo

Pese a que muchos piensan que la tecnología es sólo para los jóvenes, hay quienes se atreven a adentrarse al mundo digital y logran grandes cosas. Un ejemplo es Don Yoyo que enterneció a su público en un enlace en vivo. Su nieto, que es propietario de la cuenta @juankigolfer, lo dejó sólo y le explicó que lo estaban viendo varias personas.

Al principio no sabía qué decir porque no se imaginaba que varias personas lo estaban viendo en tiempo real. “No les voy a decir nada, si yo los viera a la cara o algo lo haría, pero como no veo nada si hablo aquí van a decir: este tío gilipo… está hablando solo”, dijo en un principio.

Un anciano se volvió viral en su primera transmisión en vivo

Pero sin entender mucho lo que estaba sucediendo, Don Yoyo se dispuso a hablar, bailar e incluso mostró unos cuadros que él había pintado. Aunque su nieto le dijo que más de 50 personas lo vieron, y le sorprendió, actualmente el video rebasa las tres millones de vistas.

El hombre mostró su casa en la trasmisión (Captura video)

Algunos comentarios son: “Qué grande el Yoyo”; “Cómo se asoma jaja”; “Ojalá mi abuelo hubiera sido así pero no lo pude saber”: “El mejor video que he visto” y “El mejor abuelo del mundo, que grande”.

