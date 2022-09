Su novia ganó más de 60 millones de euros en la lotería y tomó una decisión que lo devastó

Un hombre cuya exnovia ganó la lotería en Reino Unido reveló el difícil momento que atravesó luego de su separación. Según precisó a los medios locales, sus amigos se burlaron de él porque le puso fin a la relación poco antes de que la mujer se haga millonaria. “Todos mis compañeros me atacaban”, sostuvo.

En declaraciones con el medio Daily Star, Daniel White, de 27 años, dijo que su novia de la infancia, Courtney Davies, le puso fin a la relación por las diferencias que mantenían. Si bien en un principio el escenario no fue el más prometedor, al pasar los días su estado de ánimo mejoró. Sin embargo, todo dio un giro radical cuando ella recibió una noticia que le cambió la vida.

Daniel se separó de su novia antes de que gane millones de euros en la lotería (Imagen: Servicio de Noticias de Gales)

“Estuvimos dos años juntos y nos conocimos en el Monmouth Comprehensive School en Gales. Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Teníamos diferentes intereses y diferentes amigos”, precisó.

Luego de dar diversos detalles sobre el romance, se refirió al instante en el que la familia de la joven ganó más de 60 millones de euros en la lotería. “Era el 2016 y su hermana, Stephanie, compró el boleto de la suerte en una agencia local de Euromillones”, introdujo en su explicación.

Junto con los demás miembros del clan, dijeron que si ganaban el premio iban a repartirlo entre ellos, inclusive Daniel. “Me correspondían cerca de 12 millones de euros”, sostuvo. Sin embargo, tiempo después, la pareja se separó y el pacto se rompió. No obstante, nunca imaginó que a las semanas llegaría esta suerte del destino. “Ellos celebraban y a mí todos mis compañeros me atacaban, mi teléfono se volvió loco”, agregó.

Sobre las sensaciones que pasaron por su cuerpo al enterarse de la novedad, admitió: “Simplemente me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí. Mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado”, concluyó.

La familia de Courtney cuando ganó el premio, en 2016 DailyStar

Ganaron 4 millones de dólares en la lotería, pero todo terminó de la peor manera

La de Daniel y Courtney no es la única historia de amor, lotería y separación que se volvió viral. Tiempo atrás, una pareja ganó un sorteo en la Lotería Nacional de Reino Unido, pero el hombre se quedó sin absolutamente nada.

Laura Hoyle y Kirk Stevens vivían juntos y era él quien pagaba el alquiler, ya que ella le planteó que su “contribución” para la renta sería apostar casi US$30 en la lotería cada semana. Un día, el sueño de ambos se cumplió: ganaron y supieron que recibirían 12.000 dólares mensuales durante 30 años.

Pero, un año después de la feliz noticia, todo cambió. La mujer terminó con él y lo dejó sin absolutamente nada, según consignó Daily Star. Como si fuera poco, se mudó a una lujosa casa. “Me había dicho que nos daríamos ‘la buena vida’ si ganábamos, pero ahora se fue y se llevó todo. Incluso quiere a nuestros dos perros”, expresó Kirk a The Sun.

Tras la separación, Laura se llevó todo, e incluso le reclamó a Kirk por los perros (Daily Star/SWNS)

Hoyle, quien cobró el cheque, le daba mensualmente a Kirk poco más de 1000 dólares. Incluso lo incentivó a que estudiara una Maestría en Ingeniería Mecánica. Luego de un tiempo juntos, el hombre le pidió casamiento, pero ella se mantuvo reacia y terminaron su relación.

Angustiado, Kirk le reclamó por el dinero y ella le dijo que “nada era de él”. De acuerdo con Daily Star, la compañía de lotería confirmó que todas las ganancias que se pagan es a un solo individuo, quien en este caso fue ella, a pesar de que ambos estuvieron en el cheque publicitario cuando recibieron el premio.