La azafata argentina que revela las situaciones más desopilantes que suceden en los aviones y es furor en TikTok

En las redes sociales, a menudo aparecen videos donde las personas cuentan los “secretos” de sus trabajos y muchas veces se convierten en furor y sorprenden a cientos de usuarios. Uno de los que más curiosidad genera es saber lo que sucede en el interior de los aviones. En TikTok, una joven azafata argentina, Bárbara Bacilieri, se volvió un verdadero furor al revelar algunas de las inquietudes de sus más de 3 millones de seguidores. En diálogo con LA NACION habló de la popularidad que logró y de lo más desopilante que le pasó durante un vuelo.

“La gente no sabe ir al baño del avión, parece algo absurdo, pero a muchos les da miedo”. Con esa frase, la influencer, identificada en redes como @barbieac.ok, reveló la problemática más frecuente que observó entre los pasajeros en su amplia trayectoria profesional.

Si bien solo lo sufre un grupo minoritario y sucede por motivos específicos, el hecho de que algunas personas tengan temor de ingresar a este sector del avión, genera una incomodidad difícil de explicar. Las razones son diversas: la claustrofobia que provoca la estrecha dimensión del espacio, la falta de higiene o los cientos de mitos que se encuentran a su alrededor.

Para algunas personas los baños de los aviones son una pesadilla IStock

En línea con esto, la joven nombró tres tipos de pasajeros y la lista de estrategias que realizan para evitar pasar por ese momento. “Hay gente que viajó muchas veces en su vida, pero jamás se animó a ir y se aguantan las ganas de ir a orinar durante todo el vuelo. Están aquellos que piensan que se quedarán encerrados o los que le tienen temor al inodoro, ya que piensan que los puede succionar”, explicó.

El pasatiempo favorito de las azafatas

A lo largo del viaje, los tripulantes del avión generan un estrecho vínculo y, además del trabajo que realizan, también tienen tiempo de observar ciertas actitudes por parte de los pasajeros.

Sobre esto, la influencer habló de una de las aficiones que comparte con sus compañeras a la hora de volar: el instante en el que las personas se acercan al baño. “Los miramos con detenimiento, porque -antes de preguntarnos a nosotros-, cada vez que llegan a la puerta, empiezan a mirar de arriba abajo. Muchos no saben cómo se abre o no encuentran la manija. A partir de ahí, tocan las paredes, las puertas y miran para todos lados”, sostuvo.

La anécdota más insólita que vivió con un pasajero en el baño de un avión

Uno de los trabajos que obtuvo Barbie fue en una reconocida aerolínea de la Argentina. Allí presenció una escena que jamás olvidará y que cuenta como anécdota. “En uno de mis vuelos, se ve que alguien no miró mucho o no se animó a preguntarnos cómo entrar al baño y fue como pudo. Las azafatas no nos percatamos de eso, y en un momento nos trasladamos desde el galley -la cocina del avión- hasta la cabina de pasajeros, y antes de llegar vimos algo insólito”, dijo con un tono de suspenso.

La azafata reveló una insólita situación que vivió en un vuelo

¿Qué fue lo que les llamó la atención? Un pasajero arrancó la puerta del baño, se le cayó al piso y se fue a su asiento sin avisar lo sucedido. “No podíamos creerlo porque es muy alta, debe medir más de dos metros. No supimos quién fue, la desencajó del lugar, le sacó las trabas y utilizó el inodoro”, contó.

No obstante, Barbie remarcó que la irreal escena no terminó ahí, ya que otra pasajera la levantó, la colocó -de una forma errónea- y fue el baño de esa manera: “Cuando fui a arreglar la situación, vi a una señora sentada en el inodoro con la puerta fuera de lugar. Es algo que nunca me olvidaré”.

A partir de esa inesperada, pero divertida anécdota, reflexionó: “Si bien para mí hay cuestiones totalmente comunes y que no tienen ningún tipo de inconvenientes, me di cuenta de que para algunos pasajeros sí hay problemáticas y llegan a niveles insólitos por no saber utilizar algunos elementos o salas del avión. Después de eso no pudimos volver a poner la puerta, lo hicimos entre cuatro y no quedó tan bien”.

Según Barbie, esta anécdota es la más divertida que vivió en uno de los vuelos que vivió como azafata Instagram @barbiebac

Actualmente, la profesional se encuentra en Turín, Italia, donde busca conseguir la ciudadanía. Mientras tanto, comparte todo el contenido relacionado con consejos, trucos y secretos acerca de su trabajo en sus plataformas virtuales. Quién es la azafata más longeva del mundo, los alimentos que están prohibidos consumir durante el vuelo y hasta los motivos por los cuales los aviones no se mojan, son solo algunas de las tantas revelaciones que hizo en TikTok y que lograron que se vuelva viral.