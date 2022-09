“Succession, un millón de veces”: cómo es House of Hammer, la docuserie que revela los oscuros secretos de la familia de Armie Hammer

La historia del ascenso y la caída de Armie Hammer en Hollywood podría ser parte del guion de una película en sí misma. Apuesto, con una elegancia que recordaba a los grandes galanes de antaño, el actor había logrado cierta visibilidad al ponerse en la piel de los gemelos Winklevoss en La red social (2010), de David Fincher, al que le siguieron otros papeles en películas de menor éxito. Pero todo cambiaría en 2017, cuando protagonizó junto a Timothée Chalamet la celebrada Llámame por tu nombre, de Luca Guadagnino, una historia de amor entre un chico de 17 años y un hombre maduro en la Italia de los años ‘80. Parecía que Hammer había logrado finalmente hacer pie en Hollywood.

Sin embargo, en enero de 2021 se desató el escándalo cuando comenzaron a filtrarse en las redes sociales presuntos mensajes de audio y texto del actor, enviados a distintas mujeres, en los que hablaba de fantasías sexuales relacionadas con el canibalismo y la violación. Apenas dos meses después, en marzo, una mujer conocida como “Effie”, con la que mantuvo una relación entre 2016 y 2020, lo acusó públicamente de violación. Su abogada era Gloria Allred, la letrada que representó con éxito a víctimas de abusos sexuales por parte de famosos de la industria como Bill Cosby y Harvey Weinstein, entre otras.

Este viernes, HBO Max estrena House of Hammer, una docuserie de tres capítulos que se propone revelar “los secretos más oscuros y retorcidos” de la familia Hammer. Porque de acuerdo con Casey Hammer, tía de Armie, quien trabajó como asesora para la serie y brinda su testimonio en ella, el comportamiento de la estrella de Hollywood no es un caso aislado. En su opinión, forma parte de un patrón de conducta que atraviesa a varias generaciones de hombres de su poderosa familia, entre cuyos miembros más destacados estuvo su abuelo, el magnate petrolero Armand Hammer, CEO de Occidental Petroleum y bisabuelo de Armie, un hombre poderoso que solía codearse con figuras como el presidente Ronald Reagan y el príncipe Carlos y que mantuvo fuertes vínculos con la antigua Unión Soviética.

“Sinceramente no me sorprendió [cuando salieron a la luz las acusaciones], porque experimenté muchas cosas parecidas durante mi crianza. Lo primero que pensé fue: ‘Bueno, acá estamos de nuevo, otro Hammer en la prensa, controlando el relato, echando mano de las relaciones públicas, sin hacerse responsable de sus acciones’”, señaló Casey Hammer en entrevista con LA NACION vía Zoom. “ Cuando ves House Of Hammer, te das cuenta de esto no tiene que ver solo con Armie, sino que tiene raíces profundas, es algo de varias generaciones. Nadie se despierta un día y se convierte en un monstruo. Es una conducta aprendida . En la docuserie se ve como, cuando era una niña, mi padre me disparó mientras yo sostenía una guía de teléfono y después, ya de adulta, seguí dejándolo sostener un arma contra mi cabeza. Quizá esto se explica cuando es todo lo que conocés y la forma en la que definís el amor y la familia”, indicó.

“Bomba de amor”

El primer capítulo de una hora de la serie, titulado “Bomba de amor”, se centra en las acusaciones que pesan contra el actor de El llanero solitario (2013) y Muerte en el Nilo (2022), su última película hasta la fecha (tras las acusaciones, quedó fuera de otros proyectos que tenía en carpeta como The Offer, la serie sobre el rodaje de El Padrino, y se bajó de otros como la película Shotgun Wedding, junto a Jennifer Lopez, para, según dijo, estar cerca de sus hijos). Entre los principales testimonios que incluye están los de Courtney Vucekovich y Julia Morrison, dos mujeres que salieron con Armie y lo acusan de abuso físico y psíquico. Estos son intercalados con los presuntos mensajes de audio y texto que el actor les envió revelando sus macabras fantasías.

Vucekovich cuenta que, al principio de su relación, el actor se mostró encantador, haciéndola sentir hermosa e importante. Sin embargo, comenzó a inquietarse cuando éste comenzó a demostrar un marcado interés por el BDSM –abreviación de Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo- y, durante un viaje en auto por el desierto de Estados Unidos, paró con ella en una ferretería para comprar sogas. Si bien las prácticas sexuales englobadas bajo el término BDSM no son un delito en tanto haya consentimiento entre ambas partes, si, como en cualquier acto sexual, una de las partes manifiesta su deseo de no querer continuar, el otro debe respetar su pedido. Algo que, según Vucekovich, Armie no hizo .

“En el centro de todo esto está el consentimiento”, explica la abogada Allred en la serie documental. “Este no significa que cualquiera puede hacerle cualquier cosa a cualquiera durante una relación sexual. Si ella retira su consentimiento y él continúa es un crimen. Las prácticas sexuales ‘raras’ no son contrarias a la ley. La violación sí”, afirma. La Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos describe como abuso sexual “un tipo de actividad o contacto sexual en el que no das tu consentimiento”. Entre estos abusos se incluye enviar a una persona mensajes con contenido sexual no deseado, algo de lo que varias mujeres, entre ellas Julia Morrison, acusan al actor.

Hacia el final del primer capítulo de una hora, entra en escena la Instagrammer y Tiktoker Lauren Skae, quien le otorgó otro giro al caso cuando dio con un libro que la tía de Armie, Casey, había publicado varios años antes, en 2015, y en el que hablaba del historial de abusos en la familia Hammer. Skae comenzó a compartir en su cuenta @thezenblonde varios videos con tramos de esta historia que muy pronto se volvieron virales. El segundo capítulo de la serie, “Pecados del padre”, se centra por eso en la rica familia Hammer, con especial foco en el poderoso magnate petrolero Armand, su hijo Julian (el padre de Casey) y el hermano de Casey, Michael (padre de Armie).

Los secretos ocultos de la familia Hammer

Casey Hammer, tía del actor, dialogó con LA NACION acerca de su participación en la docuserie sobre los oscuros secretos de su familia

“La verdad es que yo no buscaba esto para nada”, confesó Casey a LA NACION. Contó que escribió su libro, que autopublicó bajo el título Surviving my birthright: The Authorized Version (“Sobreviviendo a mi derecho de nacimiento: La versión autorizada”) hace siete años como parte de su “proceso de sanación”, para “empoderarse” y darle “sentido” a su vida, ya que, según cuenta en él, su padre Julian abusó sexualmente de ella cuando era una niña. “ Para mí fue importante poder controlar el relato, sostener una copia del libro en mis manos y decirme ‘es verdad, está todo acá, está impreso, así que es real’. Me ayudó a seguir adelante ”, explicó.

De acuerdo con Casey, ella llevaba una vida tranquila en San Diego trabajando como diseñadora para cocinas para la cadena de artículos para el hogar y construcción Home Depot cuando le avisaron que entrara a TikTok porque un usuario estaba sacando a la luz su historia. “Yo no entendía la enormidad de las redes sociales porque no crecí con ellas ni las entiendo. Así que mientras pasaba todo esto pensaba: ‘No busqué nada de esto y me da mucho miedo. No sé qué va a pasar, pero el universo me está dando esta oportunidad para usar mi vida y mi experiencia para hacer el bien en el mundo. Por loco que suene, si logro empoderar a tan solo una persona para que hable y sane, eso hará que todo valga la pena”, aseguró.

Según contó, varios medios la contactaron para que diera su testimonio cuando explotó el caso Armie en las redes sociales. En ese entonces eligió no hablar. “No quise ser un textual más. No quería que esa fuera la representación de mi vida. Quería hacer una diferencia, y la forma más poderosa de hacerlo era ayudando a las sobrevivientes a hablar”, indicó. Al poco tiempo la contactaron los productores de la serie, que habían dado con su libro.

“ Armie hizo que se prestara atención a la familia y ahora la gente quiere saber más. Pero yo llevé esta vida por 61 años. Hay un momento en el que pensás que nunca nadie va a escuchar, pero de repente hay un destello de esperanza, se abre una ventana y podés aprovechar la oportunidad y dar el salto . Es lo que hice y estoy muy agradecida por haberlo hecho. Porque cuando ves a las sobrevivientes que salieron a hablar, te das cuenta de que se volvió algo muy grande y poderoso”, aseguró.

El segundo capítulo de la serie se centra en la rama masculina de los Hammer y revela, entre otras cosas, que el padre de Casey, Julian, era alcohólico y golpeaba a su esposa. Finalmente, los dos se divorciaron. Casey se fue con su madre, mientras que el padre de Armie, Michael, se quedó con el padre. En la serie, Julian es descrito como un hombre violento que se la pasaba organizando fiestas sexuales con menores de edad en las que corrían las drogas y a las que su propio hijo, Michael, asistía con sus amigos. Además, solía amenazar a las personas con armas y en 1955 incluso fue arrestado por haber supuestamente matado a un hombre en Los Angeles, pero finalmente los cargos fueron retirados.

Armand, padre de Julian y abuelo de Casey, no sale mejor parado. En la serie es presentado como un hombre intimidante y controlador, que le pidió incluso a una de sus amantes que cambiara su identidad cuando el affaire extramarital fue descubierto por su esposa. “Veía a las mujeres como objetos, no como seres humanos”, señala en la serie el periodista Edward Epstein, quien en 1996 publicó un libro titulado Dossier: The Secret History of Armand Hammer (“Dossier: La historia secreta de Armand Hammer”). Hasta la vida de Julius Hammer, padre de Armand, quien era miembro del Partido Comunista de Estados Unidos, estuvo salpicada por el escándalo: en 1919 fue condenado después de que la esposa de un diplomático ruso muriera pocos días después de que le practicara un aborto.

“Mi historia es Succession un millón de veces”

Las acusaciones contra Armie Hammer funcionaron como disparador para indagar en la oscura historia de su familia The Washington Post - The Washington Post

Según contó Casey a LA NACION, no ve a su sobrino Armie desde hace 14 años, cuando murió su propia madre. “Ella trataba de que nos mantuviéramos juntos como familia, como una suerte de pegamento algo disfuncional, fingiendo ser una familia normal. Pero una vez que mi madre murió, cada uno siguió su camino”, dijo sobre los miembros de su familia, con los que aclaró que no tiene relación hoy en día. “ Soy la sobreviviente de una familia muy tóxica con experiencias de abusos a lo largo de varias generaciones, que yo misma experimenté. Da miedo enfrentarse a individuos que tienen un montón de dinero e influencias ”, afirmó.

“Lo más impactante para mí es que hoy en día siga siendo posible que ser una persona privilegiada te haga creer que estás por encima de la ley y que no tenés que responder por tus acciones. Es una locura pensar en las cosas de las que se salva la gente porque es famosa, tiene dinero o influencias. Es importante que la gente entienda que esto no es un show de TV guionado sobre Hollywood. Esto es la vida real, y yo estoy acá para decir que mi historia es la serie Succession un millón de veces ”, afirmó.

El actor junto a su exesposa, Elizabeth Chambers

Desde que se desató el escándalo, Armie Hammer negó todas las acusaciones. Cuando salió a la luz de denuncia de “Effie”, su entonces abogado señaló que todas las interacciones de su cliente con ella y otras mujeres fueron “completamente consensuadas, discutidas y acordadas de antemano”. Un año antes, Armie Hammer y su entonces esposa y madre de sus hijos, Elizabeth Chambers, habían anunciado su separación.