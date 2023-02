Su vecina le dejó una carta quejándose por el volumen de la música y la historia tuvo un desenlace inesperado: “Nunca lo imaginé”

escuchar

Las redes sociales funcionan como un sitio en el que se revelan anécdotas de la vida. Un sinfín de historias recorren las diversas plataformas virtuales y algunas reciben una repercusión sumamente inesperada. El escenario que protagonizó Hugo Gutti es uno de ellos. El joven español eligió su cuenta de Twitter para contar la hilarante situación que vivió con su vecina y le sucedió algo que jamás imaginó: volverse viral. La publicación generó cientos de reacciones entre los usuarios y llegó a manos de la propia implicada, quien se tomó todo con humor y le realizó una impensada invitación. En diálogo con LA NACION, dio más detalles del acontecimiento. “Nunca imaginé esto”, aseveró.

A través de un tuit, el usuario identificado como @hugogutiiii contó que recibió una carta por debajo de la puerta y que estaba escrita por una joven que vive debajo de su piso, en un edificio ubicado en Zaragoza, España. El escrito adjunto detallaba un original e inofensivo pedido: que deje de poner música fuerte.

Una vecina se quejó del ruido del vecino con una nota que se volvió viral Twitter: @hugogutiiii

“Me gustan mucho las canciones que ponés, pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (ná más)”, expresó la inquilina al inicio del reclamo escrito de puño y letra.

“Posdata: he visto que te gusta el rap y Kase-O, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap: Lágrimas de Sangre y Natos y Waor”, agregó y, de esta manera demostró que pese a las molestias por el ruido de la música alta, lejos de hacer un descargo, procedió a ir por otro camino.

Inmediatamente, el tuit en cuestión de días superó los 100 mil Me gusta y acumuló críticas, reacciones positivas y comentarios de todo tipo. Sin embargo, la historia dio un giro cuando la vecina, llamada Raquel, lo leyó y le respondió. “Hola, soy tu vecina”, escribió entre risas.

En cuanto a Hugo, quedó atónito por toda la repercusión que generó el mensaje y aprovechó a para responderle a la joven. “Ay, es que me da algo. Oye perdón, es que no me doy cuenta y subo el volumen que flipás y es normal que te moleste, ya no lo subiré así te lo juro. Espero que mis sesiones de DJ de la casa te hayan gustado y lo mejor: los hits de Lola Flores a todo volumen”, mencionó.

La vecina del viral apareció en la caja de comentarios Twitter: @hugogutiiii

Con el humor y la paciencia que demostró tener desde un primer momento, Raquel cerró la conversación con una particular invitación: “¡Qué alegría! Mañana bájate y nos echamos unas cervezas”. Al leer esto, muchos usuarios comenzaron a dejar comentarios y hasta fantasearon con la idea de que ese encuentro podría llegar a ser, sin dudas, el primer paso para una relación amorosa.

El desenlace de la historia, revelado por el joven

LA NACION se comunicó con el protagonista del acontecimiento para saber más detalles. Gutti, quien tiene 20 años, dijo que finalmente la reunión se concretó y aseguró que todo se dio en buenos términos.

“Al final quedamos y nos conocimos. Yo vivo en el piso 10 y ella en el 9″, detalló. Fue la propia joven quien lo buscó e invitó a un bar. Allí, se conocieron las caras: “Tomamos unas cervezas y nos estuvimos riendo viendo los comentarios y todas las reacciones que tuvimos a nivel nacional en los medios de comunicación”.

Por último, y respecto de la repercusión que tomó el posteo, reconoció: “Nunca imaginé esto, para nada, lo publiqué para que lo vieran mis amigos y de repente empecé a salir en las noticias. Fue gracioso”.

Raquel y Hugo, los protagonistas de esta historia Captura Twitter

De esta manera, y a través de una sencilla anécdota, los nombres de los protagonistas trascendieron portales e, indudablemente, nunca se olvidarán de todo lo que provocaron en las redes sociales.