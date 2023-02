Pescó una raya de 250 kilos en el Paraná y las impactantes imágenes recorrieron el mundo: “Casi nos rendimos”

escuchar

Si bien la pesca para algunas personas tan solo se trata de una actividad con fines meramente económicos, hay muchos otros que la practican con pasión y fanatismo. Andrés Wilchen, de Santa Fe, demostró estar en este grupo selecto. El hombre, de 42 años, se volvió viral en los medios internacionales por cumplir con una de sus hazañas más importantes el 8 de febrero de 2023: capturó una raya de 250 kilos. En diálogo con LA NACION, dio más detalles de la historia y aseguró que aún no sale de su asombro.

“Voy al Río Paraná dos o tres veces a la semana con mi grupo @últimotiropesca. Había sacado rayas de 30 kilos, 50, hasta 120, pero esta fue la más grande que pesqué en todo este tiempo”, introdujo en su explicación. Un total de dos horas de esfuerzo y esmero les llevó sacar esta especie que sorprende a quien lo ve dadas sus características físicas.

Andrés junto a los compañeros con quienes protagonizó la captura de esta raya de río Gentileza

“Tuve la ayuda de mi compañero Ariel Font. Lo hicimos con un equipo para tiburones, muy bien preparado, y de carnada utilizamos una anguila grande”, detalló sobre uno de los momentos que nunca olvidará.

El anzuelo estaba ubicado en un tramo del río que se encuentra entre la localidad de Fray Luis Beltrán y San Lorenzo. Si bien consignó que junto a los integrantes de la embarcación siempre acostumbran a ver todo tipo de peces de diferentes tamaños, este animal los sorprendió apenas salió del agua. “Casi nos rendimos y estuvimos a punto de abandonar por agotamiento, ya que tenía mucha fuerza, pero no lo hicimos”, remarcó.

“Lo más difícil fue subirlo al barco”, agregó Wilchen, quien a los pocos minutos sacó una serie de fotografías que trascendieron en las redes sociales y no tardaron en inundar no solo los medios locales, sino también los internacionales, como el New York Post.

La importancia de la pesca en su vida

Si bien esta noticia marcó uno de sus mayores hitos en el camino que recorre desde que tiene 5 años, Andrés explicó que también realiza esta actividad para ayudar a los sectores vulnerables de la sociedad y no solo lo hace simplemente para capturar peces de manera recreativa.

“Es una pasión que se lleva en el alma, me encanta pescar y también enseñar. Saqué varios ejemplares grandes que devolví al agua y muchos otros que se pueden consumir. A su vez, realizo donaciones a dos comedores infantiles que alimentan a varias familias y eso me pone muy contento”, comentó.

Gran parte de lo que pescan va para la ayuda de niños en situación vulnerable Gentileza

Con la ayuda de su compañero Joaquín Ariel Humberto, y otros vecinos de la localidad de Oliveros, cocinan y reparten comida para niños en situación de calle: “Tenemos un Instagram llamado @generacionbendita_, donde invitamos a colaborar y aportar una mano”.

Las críticas que recibe por esta actividad

Desde hace tiempo, hay un fuerte debate entre los pescadores y los protectores de animales sobre la pesca.

Respecto de este tema, Andrés defendió la actividad y se refirió a las críticas: “Nadie hace esto como nosotros. Hay muchos que están en contra, pero nosotros sacamos un ejemplar así cada tanto y sin fines de lucro”.

La mantarraya gigante que pescaron en el Río Paraná Gentileza

“Deberían ponerse en contra de los frigoríficos en realidad y frenar esa pesca indiscriminada en cantidades que son toneladas por día”, concluyó.

Pese a los comentarios negativos y diferencias con otras personas, la idea y el sueño de Andrés es continuar con la ayuda benéfica a través de esta pasión que, según adelantó, la realizará hasta el último día de su vida.