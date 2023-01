Una inquilina se “quejó” de la música fuerte de su vecino con una desopilante nota que se volvió viral

escuchar

La convivencia con los vecinos puede volverse un poco engorrosa si es que alguno rompe con las normas del edificio. Desde ensuciar algún espacio común hasta hacer algún ruido molesto en horarios insólitos. Esta semana un inquilino compartió la nota que le dejó su vecina quejándose sobre la música fuerte, pero el mensaje sorprendió a todos y se volvió viral en las redes sociales.

Cuando hay un problema con algún vecino, algunos optan por ir a hablarlo directamente cara a cara, otros por mandarlos al frente ante el consorcio del edificio y algunos, como la vecina que se volvió viral, deja una nota debajo de la puerta para que el receptor lo lea tranquilamente. Lo curioso de esta vecina española es que escribió la nota en un tono descontracturado e, incluso, le sugirió dos bandas para escuchar.

Una vecina se quejó del ruido del vecino con una nota que se volvió viral Twitter: @hugogutiiii

El encargado de difundirlo fue @hugogutiiii, quien escribió en Twitter: “Qué mona mi vecina”, junto a la imagen del papel con la cinta en la parte superior.

“Me gustan mucho las canciones que ponés, pero me molesta un poquito que lo hagas a todo volumen. Agradecería que bajases un poquito (ná más)”, introdujo la inquilina en la nota escrita a mano.

“PD: He visto que te gusta el rap y Kase-O, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap: Lágrimas de Sangre y Natos y Waor”, concluyó la vecina, quien demostró su conocimiento en la materia.

En los comentarios hubo muchos elogios para la vecina en su manera de comunicar el problema: “La vecina de tus sueños”, “Ojalá fueran a sí, le mandan a una la policía por poner música”, “Qué preciosa, todos deberíamos decir las cosas así”, “Ven que no es solo decir las cosas, sino saber cómo decirlas”, “Re tierna la mía me puso deja de hacer ruido o le digo a administración que te saquen del edificio” y “Comunicación asertiva en su máxima expresión. Buscamos cuál es el problema, brindamos elogios y se busca una solución para ambas partes”.

Meme que compartió un usuaio de Twitter ante el viral de la vecina

No obstante, la historia no quedó ahí, ya que en los comentarios de la publicación, que llegó a más de 120 mil likes, apareció la vecina llamada Rachel: “Hola soy tu vecina jajajaja”, escribió en la caja de comentarios.

“Ay es que me da algo jajaja. Oye perdón, es que no me doy cuenta y subo el volumen que flipas y es normal que te moleste, ya no lo subiré así te lo juro. Espero que mis sesiones de DJ de la casa te hayan gustado y lo mejor: los hits de Lola Flores a todo volumen”, contestó Hugo.

La vecina del viral apareció en la caja de comentarios Twitter: @hugogutiiii

Lejos de enojarse, Rachel redobló la puesta e invitó a su vecino: “Jajaja qué alegría. Mañana bájate y nos echamos unas cervezas”.

A este divertido ida y vuelta, una usuaria escribió: “Y así comienza la historia de amor más linda o 6 años de terapia”. Aunque otros se encargaron de investigar que la vecina está en pareja. La publicación se viralizó en las redes sociales e incluso su mensaje fue analizado por especialistas en comunicación, ya que es una de las maneras correctas para hacerle saber a otro una queja.

