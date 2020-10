Un hombre en Florida sufrió una agresión en el hombre por parte de un caimán al que consideraba su "amigo" Crédito: Lad Bible

Un hombre en Florida fue atacado en el hombro por un caimán mientras se bañaba. John Braje estaba nadando en el lago Miami cuando el animal, de casi cuatro metros, se le acercó, pero él no reaccionó porque, según contó "conocía muy bien" al animal.

En una serie de imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, se puede ver cómo el hombre se queda dentro del agua y el caimán se acerca lentamente hasta que de repente muerde su hombro.

Si bien la situación tomó al hombre completamente por sorpresa, después de sentir el mordisco del reptil, Braje salió del agua lo más rápido que pudo, claramente asustado frente al inesperado episodio.

Después de lo sucedido, Braje, que mantiene una fuerte afición por la adrenalina, reveló entre risas: "Entonces, un cocodrilo de 13 pies me mordió hoy". Y bromeó sobre su "amigo": "Pensó que solo porque es más grande que yo podría intimidarme".

Y más adelante, reconoció: "No hay resentimientos. Solo estaba mostrando dominio o tal vez sintió curiosidad. Si realmente hubiera querido comerme, no estaría en Facebook ahora. Él sigue siendo mi amigo y volveré con él pronto".

"He tenido mucha interacción con él en el pasado. Creo que tal vez, debido a que había mucha gente alrededor, sintió que necesitaba mostrar dominio, pero normalmente es muy tranquilo. Si hubiera querido más, podría haberlo conseguido", opinó el hombre.

El video se volvió rápidamente viral en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la valentía de Braje, mientras que otras personas consideraron que fue una "estupidez" de su parte pasar tiempo cerca del caimán.

Sin embargo, contó que no es la primera vez que tiene un "vínculo" con un reptil. Anteriormente, adoptó como mascota a un caimán llamado Wally que le ayudó a atravesar un duro momento. "Pasé por una depresión muy dura y él me sacó de ella", rememoró.

"Él estaba constantemente abrazándome. Yo tomaba una siesta, me despertaba y él estaba acostado sobre mi cabeza. Mi médico quería darme un medicamento antidepresivo y me negué a tomarlo y 30 días después, cuando fui a verlo, me dijo: '¿qué hiciste? Lo estás haciendo muy bien'. Y respondió:'¡Salí con Wally!'", relató.