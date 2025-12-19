LA NACION

Premios Nikon de la vida silvestre: estas son las fotos de animales más divertidas del 2025

En esta edición se recibieron más de 10.000 candidaturas de 109 países, el número más alto en la historia del concurso

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
BBC Mundo
Un águila marina de Steller emerge de la nieve con el pico abierto
Un águila marina de Steller emerge de la nieve con el pico abiertoAnnette Kirby

¿Un pájaro recibe un golpe en la cara de un manojo de hierba o zorros que bailan breakdance? Solo puede significar una cosa. ¡Se anunciaron los ganadores de los premios Nikon de la vida silvestre! Este año, los organizadores recibieron la cifra récord de 10.000 candidaturas de 109 países, el número más alto en los 10 años de historia del concurso.

El premio fue creado en 2015 por el fotógrafo británico de vida silvestre Paul Joynson-Hicks, quien tuvo la idea de crear el concurso tras reírse a carcajadas al ver una colección de fotos de animales.

Ganador absoluto: “Choca esos cinco”

Un gorila hace piruetas en Ruanda
Un gorila hace piruetas en RuandaMark Meth Cohn

Esta foto ganadora de un gorila haciendo alarde de sus habilidades en Ruanda fue tomada por Mark Meth Cohn. Pasó cuatro días recorriendo montañas cubiertas de niebla en busca de familias de gorilas.

Pronto encontraron a la familia Amahoro, en la que uno de los jóvenes machos estaba muy ansioso por lucirse. Mark cuenta que el gorila “estaba dando piruetas, volteretas y patadas altas. Ver su actuación fue pura alegría”.

Ganador junior: “Bautismo del converso reacio”

Estas ranas verdes fueron fotografiadas en Maine, Estados Unidos
Estas ranas verdes fueron fotografiadas en Maine, Estados UnidosGrayson Bell

Grayson Bell se llevó el oro en la categoría Junior para menores de 16 años.

Grayson estaba fotografiando ranas verdes en Maine, Estados Unidos, y no se dio cuenta de que había capturado este momento hasta que llegó a casa. “Se la mostré a mis padres y a ellos también les encantó y se convirtió en una de mis fotos favoritas”, dijo. “Todos pensamos que parecía que una rana estaba intentando bautizar a la otra”.

Fotógrafa joven: “A la pista de baile”

Tres zorros juegan en la arena
Tres zorros juegan en la arenaPaula Rustemeier

Estos zorros rojos se lo pasaban en grande mientras mostraban sus dotes de baile. Fueron fotografiados por Paula Rustemeier en los Países Bajos, quien ganó en la categoría de menores de 25 años. “Es imposible no reírse al ver a los zorros jugar con sus peculiares personalidades”, dijo.

Más fotos para hacerte reír

La foto titulada "Ahora, ¿en qué dirección está mi nido?" recibió una mención honorífica en el concurso
La foto titulada "Ahora, ¿en qué dirección está mi nido?" recibió una mención honorífica en el concursoAlison Tuck
Una ardilla despeinada en Canadá
Una ardilla despeinada en CanadáChristy Grinton

Todos tenemos días de pelo rebelde, pero esta ardilla gris en Canadá lo lleva a otro nivel.

Dos araos comunes frente a un lago
Dos araos comunes frente a un lagoWarren Price

¿Alguna vez conociste a alguien que no para de hablar? Pues conozco a un pájaro que sí. Estos araos de Brünnich o de pico ancho en Noruega son vecinos, aunque quizás no por mucho más tiempo.

Un lémur en Madagascar mira a lo lejos mientras lame su dedo
Un lémur en Madagascar mira a lo lejos mientras lame su dedoLiliana Luca
Un oso pardo sonríe a la cámara con los dientes al descubierto
Un oso pardo sonríe a la cámara con los dientes al descubiertoValtteri Mulkahainen
Por BBC Mundo
BBC Mundo
bbc
Más leídas de Sociedad
  1. Ya tiene fecha la lectura de la sentencia con la condena por homicidio del clan Sena
    1

    Caso Cecilia Strzyzowski: ya tiene fecha la lectura de la sentencia con la condena por homicidio del clan Sena

  2. Las razones detrás del llamativo aumento de casos de autismo y las advertencias de expertos
    2

    Autismo: las razones detrás del llamativo aumento de casos y la advertencia de expertos

  3. La NASA descubre que en Titán no hay un océano: el nuevo hallazgo multiplica la posibilidad de vida
    3

    La NASA descubre que en Titán no hay un océano: el nuevo hallazgo multiplica la posibilidad de vida

  4. Cómo reducir la ansiedad y cuidar la salud mental durante las fiestas
    4

    Cómo reducir la ansiedad y cuidar la salud mental durante las fiestas

Cargando banners ...