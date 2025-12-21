El motivo por el que los gatos le maúllan más a los hombres que a las mujeres

El maullido de los gatos es un sonido variable que usan estos animales para comunicarse con los seres humanos y expresar necesidades o emociones. A diferencia de los maullidos de los gatos salvajes, este lenguaje le permite a los felinos domésticos saludar con tonos y duraciones diferentes.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista Ethology reveló que este gesto no es utilizado con la misma intensidad cuando las mascotas tratan de interactuar con mujeres. Para realizar la investigación se analizó el comportamiento de 31 gatos entre 2022 y 2024. Además, los cuidadores de cada felino tuvieron que llevar cámaras pequeñas montadas en el pecho para documentar todo.

Los gatos tendrían una preferencia por los hombres

La idea del estudio era revisar los primeros momentos del reencuentro entre las personas y sus mascotas. De acuerdo con Yasemin Salgırlı Demirbaş, investigadora de la Universidad de Ankara en Turquía, se identificaron 22 comportamientos durante los encuentros, pero solo uno presentó una diferencia significativa.

Según la profesional, los gatos consideran que los hombres son menos receptivos a las señales corporales sutiles, por lo que se ven motivados a “alzar la voz” para asegurarse de ser escuchados. En ese sentido, el equipo planteó la hipótesis de que los cuidadores masculinos “necesitan más vocalizaciones explícitas para identificar las necesidades de sus gatos y responder a ellas”.

Los felinos no se muestran cariñosos solo por la comida

Para el estudio, los investigadores también rastrearon los comportamientos de los animales relacionados con la comida y los saludos. De esta manera, encontraron que los maullidos no siempre están asociados con el “amor por la despensa”, una idea que propone que los gatos solo se muestran cariñosos cuando tienen hambre.

El equipo determinó que estos factores son estadísticamente independientes, lo que significa que los felinos vocalizan con más frecuencia e intensidad por el deseo de interacción social. Por su parte, Yasemin Salgırlı Demirbaş sugirió que el contexto cultural puede influir en la interacción entre los animales y sus cuidadores, ya que todos los participantes del análisis vivían en Turquía.

Los gatos son seres con muchos cambios de personalidad y cada uno es distinto

Si bien la profesional no puede afirmar con certeza que en otros países los resultados sean similares, destacó que las investigaciones sobre los gatos suelen ser más escasas que las enfocadas en perros, por lo que considera necesario mostrar más interés en el comportamiento de los felinos domésticos.

Por Stephany Guzmán Ayala