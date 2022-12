Talento argentino: a los 12 años compró un CD que le reveló su vocación, a los 31 brilla en Hollywood para Disney y HBO, “Extrañaba un montón, y lo canalicé así”

Una de sus obras estuvo nominada a “Mejor Pieza Instrumental” en los Hollywood Music In Media Awards 2022; el joven argentino musicalizó reconocidos proyectos, como “LEGO Star Wars: Terrifying Tales”, de Disney+, ganador de un Emmy, y la serie animada de Dreamworks “Rhyme Time Town”.

escuchar

Sentado en el escritorio de su estudio de grabación, con un arpa, un piano y más de 10 guitarras a sus espaldas, Tomás Videla (31) se ríe al recordar la tarde en que se enamoró de la música para cine. “Tenía 12 años y me había comprado un CD de la banda sonora de Piratas del Caribe porque me había llamado la atención. Lo escuché y me voló la cabeza. Dije: ‘¿qué es esto? Había demasiadas cosas que estaban pasando, y pensé: ¿Cómo no me di cuenta de esto antes, mientras veía las películas? ¡Esto es lo que quiero hacer!”, rememora el compositor argentino, oriundo de San Isidro, que desde hace más de dos años trabaja en Hollywood componiendo música para series y películas reconocidas.

Hace poco más de un mes, una de sus obras para orquesta, Midwest Tango, estuvo nominada por los Hollywood Music In Media Awards 2022 para Mejor Pieza Instrumental. Dentro del rubro, el premio suele considerarse la antesala de los premios más prestigiosos del cine, dado que en esta instancia suele destacarse a los músicos que luego serán nominados y ganadores de los Globos de Oro, los Oscars, los Grammys y los Emmys.

Tomas Videla en los Hollywood Music In Media Awards 2022, donde estuvo nominado a Mejor Pieza Instrumental Gentileza

“Se me cumplió un sueño. Siento que llegué, que lo hice. La industria a veces te vuelve tan loco y estás tan metido adentro de tu música que te olvidás. Pero a veces freno, miro para atrás, y digo: ‘no puedo creer que estoy acá’ -se ríe-. Me esforcé muchísimo, pero también tuve suerte”, admite el joven, cuyo nombre ya tiene su peso propio dentro de la industria hollywoodense. Actualmente compone para Disney, HBO, Netflix y Dreamworks, entre otras empresas.

“Extrañaba un montón, y lo canalicé así”

El tango, género con el que se destacó en los Hollywood Music In Media Awards 2022, no había tenido un peso importante en su vida hasta que se mudó a Estados Unidos. Videla compone desde los ocho años. Se inició en la música a los cinco, de la mano del folklore, la música preferida de su padre. Pero cuando conoció los Beatles perdió el interés por las zambas y los chamamés. Luego descubrió la música para cine, y ahí todo cambió. “Componía en el piano todo el tiempo tratando de imaginarme una película con escenas de acción, después escenas románticas”, recuerda.

Videla estudió la licenciatura en Composición Musical de la Universidad Católica Argentina (UCA) sabiendo que quería seguir su carrera en Estados Unidos, de ser posible, en Hollywood. Era un sueño ambicioso y él lo sabía. Pero creía que podía lograrlo. Recién graduado, todavía en Buenos Aires empezó a trabajar con orquestas, a la vez que se preparaba para postularse a universidades estadounidenses. Al poco tiempo, le ofrecieron una beca completa para estudiar en el exclusivo master en Música para Cine de la Columbia College Chicago, actualmente considerado el mejor posgrado de esta especialidad del mundo. A este programa solo logran ingresar unos 11 estudiantes por año. “La aplicación fue muy compleja. Pero animarme a probar fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Cuando me dijeron que me habían aceptado con beca, yo no lo podía creer”, cuenta Videla, con el entusiasmo aún intacto.

Tomas Videla Gentileza

Fue en Chicago donde realmente profundizó su relación con el tango, la música preferida de su abuelo materno, quien más lo apoyó en su carrera musical. “Fue muy loco. Cuando estaba en la Argentina, me la pasaba escuchando música para cine. Y cuando me fui a hacer el master a Chicago, y lo único que hacía era componer música para cine, lo último que quería escuchar en mis tiempos libres era música para cine. Entonces, cuando me tomaba el tren para ir a las clases, empecé a escuchar folklore de vuelta, después de tantos años, y empecé a escuchar mucho tango. Se ve que me agarró una especie de nostalgia en el exterior, porque extrañaba un montón, y lo canalicé así”, cuenta.

A su vez, también empezó a leer sobre composición musical de tango. Para su tesis final de la maestría compuso y dirigió su obra predilecta, Midwest Tango, que fue grabada con una orquesta de 60 de los mejores músicos del mundo en el Newman Scoring Stage de FOX Studios.

Tomas Videla (quinto desde la izquierda) junto a sus 10 compañeros del master en la Columbia Fox Session, en la que cada uno grabó su tesis Gentileza

“De casualidad, el día de la grabación con orquesta de mi tesis fue el 19 de junio, que era la fecha del cumpleaños de mi abuelo. Además, justo se acababa de cumplir un año de su muerte. Me acuerdo de estar esperando mi turno para grabar y estar charlando con mi vieja por WhatsApp. Ella me decía: ‘estoy llorando’, porque justo era el cumpleaños de su papá y yo estaba por grabar un tango. Siempre me dio lástima no haber podido tocarle un buen tango a él, que me apoyó tanto con la música. Así que le dediqué esa grabación”, recuerda.

La reacción de los músicos después de tocar su obra lo sorprendió. “La orquesta hizo la primera toma a primera vista, sin ensayar antes. Y en la segunda o tercer toma, los músicos se pusieron a aplaudir. Yo creo que aplaudían porque no se veían venir un tango. En estas sesiones viene música con un estilo muy de película. En el recreo, muchos se acercaron a preguntarme de dónde era. Y cuando les dije que era argentino, empezaron: “ah, con razón”. Me contaban: ‘yo toqué tal obra de piazzolla’ o ‘toqué con tal musico argentino’. Cada uno tenía una historia propia con el tango. Y son músicos de Los Ángeles, que son de los más grosos que hay”, recuerda, con una sonrisa, desde el estudio que comparte con el compositor Scott Salinas, con quien suele trabajar a dúo.

Videla llegó a Hollywood de la mano del master de Columbia. Una vez terminado, el posgrado le ofrecía a sus alumnos la posibilidad de hacer una pasantía de cinco meses como asistentes de diferentes compositores de cine. Luego de esa experiencia, el argentino logró introducirse en la industria.

“Yo ya sabía cómo se manejaba todo en ese mundo porque en el master nos hacían componer bajo los estándares de Hollywood. A veces, te decían que tu trabajo estaba buenísimo; otras veces, que era un desastre y que tenías que volver a hacerlo. Era basicamente como si te rompieran la partitura en la cara. Eso me pasaba bastante al principio”, cuenta, entre risas.

“Estoy todo el tiempo mirando a la Argentina”

Videla destaca una cuota de suerte en su inserción en Hollywood. “Llegué a Hollywood justo antes de la pandemia y conseguí un montón de trabajo. Tuve la suerte de estar trabajando en animación y en documentales, que fueron los únicos dos géneros que siguieron durante la pandemia, básicamente porque no necesitan actores”, explica.

En los últimos años trabajando para la industria, el joven argentino musicalizó reconocidos proyectos, como “LEGO Star Wars: Terrifying Tales”, de Disney+, ganador de un Emmy; la serie animada “He-Man And The Masters Of The Universe”, de Mattel, la serie animada de Dreamworks “Rhyme Time Town”, y la serie documental “The Invisible Pilot”, de HBO, entre otras producciones.

Tomas Videla dirigiendo en el EastWood Scoring Stage Gentileza

No cree que quiera volver a trabajar en la Argentina en el corto plazo. “Acá tengo trabajo para los próximos dos, tres años. Pero estoy todo el tiempo mirando a la Argentina con ganas de tirar proyectos ahí, quizás ir a orquestas y empezar a hacer música para cine. A la gente, para mí, le gusta ir a escuchar musica de película. Sé que algunas orquestas ya lo estuvieron haciendo allá, en el Colón, por ejemplo. Me gustaría, también, que las orquestas argentinas empezaran a grabar para cine o para series de television”, proyecta.

Su pieza Midwest Tango aún no ha sido utilizada en ninguna película ni serie. Videla la presentó a los Hollywood Music in Media Awards luego de grabarla para su tesis. Es por eso que ingresó en la categoría “Música Instrumental” de los premios. “Tengo ganas de llevarla a la Argentina y grabarla allá. Con la posibilidad de introducirla en una película o que alguna orquesta la toque. Es una pieza muy preciada para mí”.

El nombre de esta melodía es “Midwest Tango” porque fue compuesta en Chicago, ciudad que forma parte de la región del Midwest estadounidense. “Es una melodía simple que tiene muchos elementos de tango y también elementos que saqué de Alberto Ginastera, que es el fundador de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA. Más que nada, el lenguaje de su primer período. Tiene elementos del jazz, también. Es una especie de mezcla media loca de todo mi background, de todo lo que escuché en mi vida”, resume, con orgullo.