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De pies a cabeza: vestite con Club LA NACION

Siete propuestas para renovar el guardarropa de toda la familia

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Hombres, mujeres y niños pueden equiparse para la nueva temporada de la mano de los beneficios de Club
Hombres, mujeres y niños pueden equiparse para la nueva temporada de la mano de los beneficios de Club

Renovar el guardarropa no debería ser un gasto descontrolado. Y en este otoño que llegó con días helados, Club LA NACION acompaña a equiparse con todo lo necesario. En este listado vas a poder encontrar desde prendas de deporte para mantener el entrenamiento incluso en las jornadas más frías hasta el pijama perfecto para estar todo el fin de semana en casa, pasando por ropa para chicos, equipaje, streetwear y sweaters con personalidad y de edición limitada.

Adidas

Si necesitás renovar la ropa de entrenamiento, Adidas tiene una colección que contempla todos los deportes y necesidades
Si necesitás renovar la ropa de entrenamiento, Adidas tiene una colección que contempla todos los deportes y necesidades

Con más de 75 años de historia, Adidas es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo. Su catálogo combina calzado, indumentaria y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas que van desde el uso cotidiano hasta colecciones de alto rendimiento en fútbol, running, básquet y tenis.

Rever Pass

Rever Pass reinterpreta el espíritu del rugby en colecciones frescas y cómodas
Rever Pass reinterpreta el espíritu del rugby en colecciones frescas y cómodas
  • Sitio web: www.reverpass.com
  • Beneficio: 25% los lunes y martes
  • El dato: nació a fines de los 80 de la mano de Pablo Sonne, jugador de rugby y estudiante universitario que quiso marcar una diferencia con su propia línea de ropa

Rever Pass es una marca argentina de indumentaria masculina con identidad propia en el universo sport y streetwear. Está pensada para quienes valoran la comodidad sin resignar estilo: remeras, buzos, camperas, jeans, parkas y accesorios con una vibra chill que se adapta a cada ritmo. Cuenta con locales en todo el país.

Wanama Kids

Wanama Babies ofrece comodidad para gatear sin parar
Wanama Babies ofrece comodidad para gatear sin parar

Se trata de una marca de moda infantil pensada para bebés, niños y niñas con ganas de moverse, jugar y explorar. Sus colecciones van del talle 2 al 14 y abarcan una propuesta de prendas y accesorios con diseños actuales y coloridos. Su tienda online ofrece envíos a todo el país.

Karpatos

También puede ser tiempo de renovar valijas y mochilas, y Karpatos acompaña en esa misión
También puede ser tiempo de renovar valijas y mochilas, y Karpatos acompaña en esa misión

La propuesta de Karpatos combina diseño cuidado, materiales resistentes y precios accesibles, con un catálogo que abarca desde carry on de cabina hasta valijas grandes, mochilas escolares y de viaje, bolsos y riñoneras. Ideal tanto para equiparse antes de un viaje como para renovar la mochila del día a día.

Cipitria

Los pijamas de Cipitria dan ganas de quedarse en casa
Los pijamas de Cipitria dan ganas de quedarse en casa

Cipitria es una marca argentina de indumentaria femenina especializada en pijamas, lencería, trajes de baño y ropa de descanso con diseño propio y estampas exclusivas. Sus colecciones combinan telas cuidadosamente seleccionadas con modelos que se pueden usar tanto adentro como afuera, borrando el límite entre la ropa de entrecasa y la de salir.

Prototype

Iván de Pineda encarna a la perfección al hombre Prototype: atemporal pero con el toque justo de tendencia
Iván de Pineda encarna a la perfección al hombre Prototype: atemporal pero con el toque justo de tendencia

Con más de 25 años en el mercado, Prototype es una marca argentina de indumentaria masculina que apuesta a un hombre que valora la elegancia casual: jeans, pantalones de diversas texturas, camisas, remeras, buzos, camperas, sweaters y una línea completa de accesorios que incluye calzado, perfumería, relojes y marroquinería.

This Is Feliz Navidad

Entre los últimos lanzamientos de This is Feliz Navidad hay una colección entera dedicada a Snoopy
Entre los últimos lanzamientos de This is Feliz Navidad hay una colección entera dedicada a Snoopy

Fundada en 2013 por Diego Roitman, This Is Feliz Navidad diseña y fabrica en Buenos Aires prendas de edición limitada con referencias de cultura pop, animé, cine y videojuegos: no faltan las prendas de Star Wars, Studio Ghibli, Evangelion, Harry Potter, Dragon Ball y muchas más, con diseños originales creados por el equipo de la marca. El catálogo incluye sweaters (convertidos en objetos de deseo), remeras, camperas, pants, trajes de baño, pantuflas y accesorios, todos en talles inclusivos de S a XXL.

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