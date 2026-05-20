De pies a cabeza: vestite con Club LA NACION
Siete propuestas para renovar el guardarropa de toda la familia
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Renovar el guardarropa no debería ser un gasto descontrolado. Y en este otoño que llegó con días helados, Club LA NACION acompaña a equiparse con todo lo necesario. En este listado vas a poder encontrar desde prendas de deporte para mantener el entrenamiento incluso en las jornadas más frías hasta el pijama perfecto para estar todo el fin de semana en casa, pasando por ropa para chicos, equipaje, streetwear y sweaters con personalidad y de edición limitada.
Adidas
- Sitio web: www.adidas.com.ar
- Beneficio: 15% en locales adheridos todos los días
- El dato: estar bien equipado es una de las mejores estrategias de motivación para ponerse en movimiento
Con más de 75 años de historia, Adidas es una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo. Su catálogo combina calzado, indumentaria y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas que van desde el uso cotidiano hasta colecciones de alto rendimiento en fútbol, running, básquet y tenis.
Rever Pass
- Sitio web: www.reverpass.com
- Beneficio: 25% los lunes y martes
- El dato: nació a fines de los 80 de la mano de Pablo Sonne, jugador de rugby y estudiante universitario que quiso marcar una diferencia con su propia línea de ropa
Rever Pass es una marca argentina de indumentaria masculina con identidad propia en el universo sport y streetwear. Está pensada para quienes valoran la comodidad sin resignar estilo: remeras, buzos, camperas, jeans, parkas y accesorios con una vibra chill que se adapta a cada ritmo. Cuenta con locales en todo el país.
Wanama Kids
- Sitio web: www.wanamakids.com
- Beneficio: 20% en compra online y presencial y 10% acumulable con otras promociones en compra online y presencial, todos los días
- El dato: su línea de bebé está confeccionada con algodón pima 100% peruano, reconocido por su suavidad y durabilidad
Se trata de una marca de moda infantil pensada para bebés, niños y niñas con ganas de moverse, jugar y explorar. Sus colecciones van del talle 2 al 14 y abarcan una propuesta de prendas y accesorios con diseños actuales y coloridos. Su tienda online ofrece envíos a todo el país.
Karpatos
- Sitio web: www.karpatos.com.ar
- Beneficio: 15% para socios BLACK y 10% para Premium todos los días
- El dato: además de valijas y mochilas, la marca tiene una línea de luncheras, accesorios de viaje y organizadores de equipaje
La propuesta de Karpatos combina diseño cuidado, materiales resistentes y precios accesibles, con un catálogo que abarca desde carry on de cabina hasta valijas grandes, mochilas escolares y de viaje, bolsos y riñoneras. Ideal tanto para equiparse antes de un viaje como para renovar la mochila del día a día.
Cipitria
- Sitio web: www.cipitria.com.ar
- Beneficio: 20% de lunes a miércoles
- El dato: tienen colecciones de trajes de baño con buen stock durante todo el año
Cipitria es una marca argentina de indumentaria femenina especializada en pijamas, lencería, trajes de baño y ropa de descanso con diseño propio y estampas exclusivas. Sus colecciones combinan telas cuidadosamente seleccionadas con modelos que se pueden usar tanto adentro como afuera, borrando el límite entre la ropa de entrecasa y la de salir.
Prototype
- Sitio web: www.prototype.com.ar
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: tiene locales propios y franquicias en Buenos Aires y el interior del país
Con más de 25 años en el mercado, Prototype es una marca argentina de indumentaria masculina que apuesta a un hombre que valora la elegancia casual: jeans, pantalones de diversas texturas, camisas, remeras, buzos, camperas, sweaters y una línea completa de accesorios que incluye calzado, perfumería, relojes y marroquinería.
This Is Feliz Navidad
- Sitio web: www.thisisfeliznavidad.com/ar
- Beneficio: 20% todos los días
- El dato: producen en talleres éticos de la Ciudad de Buenos Aires y hacen envíos a todo el mundo
Fundada en 2013 por Diego Roitman, This Is Feliz Navidad diseña y fabrica en Buenos Aires prendas de edición limitada con referencias de cultura pop, animé, cine y videojuegos: no faltan las prendas de Star Wars, Studio Ghibli, Evangelion, Harry Potter, Dragon Ball y muchas más, con diseños originales creados por el equipo de la marca. El catálogo incluye sweaters (convertidos en objetos de deseo), remeras, camperas, pants, trajes de baño, pantuflas y accesorios, todos en talles inclusivos de S a XXL.
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Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
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