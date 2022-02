“Te quedaste sola porque me diste”, en una clase de teatro comprendió que debía encontrar a su madre biológica

“Matías, vos tenés un dolor en el pecho, algo muy fuerte que no podés sacar”. Hace cinco años y en el marco de un taller de teatro la frase del profesor retumbó en los oídos de Matás Calzolari. No le gustó oírla pero fue el impulso que necesitaba para iniciar la búsqueda de su identidad. ¿Quién era su madre biológica? ¿Por qué lo había dado en adopción? El camino fue largo, intenso, sinuoso. Matías, 35 años, realizador audiovisual, sorteó todo tipo de barreras. Empezó terapia, tenía pesadillas desde chiquito y no sabía de dónde venían.

Tardó años desde la primera vez que buscó el nombre de su mamá en Facebook, fue al juzgado de Morón a chequear sus datos y finalmente la encontró. La exploración hacia sus orígenes se transformó en una película inspirada en su experiencia, “El perfume de la tierra”, que está en etapa de posproducción. “Necesitaba contar la historia. Las palabras me quedaban siempre cortas por eso elegí narrarla a través de la danza. Lo que no sanás se repite en vida”, señala el director y motor de su propio rodaje.

Miedo, culpa y vergüenza

El director y la bailarina, Natalia Pelayo, en una escena.

“No fue nada fácil el encuentro con mi progenitora”, como llama Matías a su mamá biológica. “Viajó de Formosa, nos vimos varias veces. Todo muy intenso. Me encontré con su familia y también con mi árbol genealógico”, recuerda. La mujer traía culpa por los años que ocultó la presencia de este hijo, también miedo y vergüenza por haber armado otra familia. Matías atravesó el proceso con el apoyo de su mamá, pediatra y su papá, psicólogo. “Desde chico supe siempre mi origen, mi hermana también es adoptada, aunque ella resolvió su tema mucho antes”.

Conocer los detalles de su nacimiento, tal vez, fue clave para entender porqué de chiquito tenía tantas pesadillas. “En el juzgado me atendieron muy bien, ahí me enteré que el médico que participó del parto propuso venderme a una familia que estaba esperando en la clínica. Mi madre biológica lo denunció y mis padres me adoptaron legalmente. La carpeta con toda esa información se salvó de un incendio”, detalla Matías. Esta señal –su legajo franqueando las llamas—no pasó desapercibida para el realizador, que lo atribuyó a la intensidad de su propio guión.

En pleno rodaje.

“Te quedaste sola porque me diste”

La ausencia de un padre biológico y la reconstrucción de uno de los encuentros forman parte del filme donde dos mujeres bailan una historia de acercamientos y alejamientos impulsada por el abandono. “Porque estaba sola”, fue la respuesta que obtuvo Matías, a la gran pregunta, madre de todas las batallas. “No es que me diste porque estabas sola, te quedaste sola porque me diste”, le dijo Matías jugando con las palabras. “Fue la primera vez que veía a alguien tan parecido a mí. Me vi reflejado en su intensidad y eso también me asustó. Lo que te espanta es lo que sos con otros”, apunta Calzolari, director publicitario y documentalista para Discovery Channel y National Geographic, entre otros.

El póster de la película, que está en etapa de posproducción. Carolina Musso

La danza como lenguaje creativo para armar el relato lo llevó a conocer y convocar a Natalia Pelayo, primera bailarina del Teatro Colón. Pelayo le puso el cuerpo a la historia junto a Eva Predeger, del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, según la coreografía de Damián Saban. Rodada en la Biblioteca Nacional y locaciones de San Telmo, esta ópera prima está financiada por el propio director, que sueña con terminar de reunir los fondos para darle el toque final e inspirar a otros en el camino hacia la búsqueda de la identidad.