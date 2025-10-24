Temporada de festivales: Corona inauguró las Sunsets Sessions 2025 con un atardecer a pura música en Ciudad Universitaria

Con un atardecer perfecto frente al río, Corona dio inicio a la temporada de festivales 2025 con una nueva edición de sus Sunsets Sessions, un ciclo que ya se convirtió en un clásico del verano argentino. En esta oportunidad, Ciudad Universitaria fue el escenario elegido para recibir a más de 5.000 personas que disfrutaron de una jornada de música electrónica, arte, gastronomía, sound healing y piedras energéticas, en un entorno natural pensado para celebrar el disfrute consciente.

La fecha marcó el puntapié de una gira nacional que ya pasó por Cafayate, Mendoza y Corrientes, y que seguirá por Rosario y Córdoba, entre otros destinos, de la mano de Buena Productora. Cada parada es una invitación a vivir la experiencia Corona en paisajes únicos, combinando naturaleza, música y momentos compartidos.

Celina Kogan, Cande Vetrano, Vico D'Alessandro y Zaira Nara se sumaron a la celebración por los 100 años de Corona.

Los sunsets, una tendencia que crece

Las nuevas generaciones se desplazaron del boliche a los encuentros de día y al aire libre, donde el atardecer se convirtió en el nuevo “momento dorado” ideal para crear contenido en las redes y compartir en la naturaleza.

En la búsqueda de emociones intensas, y en un mundo hiperconectado y acelerado, el sunset simboliza una conexión real con los otros y con uno mismo, una pausa, un momento de contemplación colectiva.

El festival ofreció experiencias como el sound healing, que consiste en una terapia que utiliza sonidos, vibraciones y música para promover la relajación, el bienestar y el equilibrio del cuerpo, mente y espíritu.

La escena house internacional

En los últimos años, los sunsets evolucionaron de simples “previas” o after beach a experiencias completas: música electrónica en vivo, performances artísticas, propuestas gastronómicas y hasta meditaciones colectivas.

Momento sunset: al caer el sol, los bailarines montaron una performance entre el público.

En Argentina, la tendencia creció de la mano de la escena house y deep house local, con artistas y productores que graban sus sets en paisajes naturales y los comparten en YouTube o Twitch, mostrando lo mejor del país desde una mirada sensorial y estética.

El line-up de esta edición reunió a referentes internacionales y locales de la música electrónica, que transformaron el atardecer porteño en una experiencia inmersiva:

Carlita : nacida en Turquía, es una de las DJs más eclécticas y originales del circuito global. Formada en la Real Academia de Música de Londres, combina su base clásica en violonchelo con influencias electrónicas, sonidos del mundo y grabaciones de campo que recoge durante sus viajes. Sus sets son un recorrido multisensorial que mezcla instrumentos en vivo, sintetizadores y atmósferas hipnóticas.

: nacida en Turquía, es una de las DJs más eclécticas y originales del circuito global. Formada en la Real Academia de Música de Londres, combina su base clásica en violonchelo con influencias electrónicas, sonidos del mundo y grabaciones de campo que recoge durante sus viajes. Sus sets son un recorrido multisensorial que mezcla instrumentos en vivo, sintetizadores y atmósferas hipnóticas. Parallelle : el dúo francés formado por los hermanos Thomas y Julien Turreau es conocido por fusionar sonidos orgánicos y electrónicos con un estilo que combina house, techno y world music. Incorporan instrumentación en vivo y grabaciones de campo para construir un sonido único, inspirado en sus viajes y en la diversidad cultural de cada destino. Son figuras habituales en festivales como Burning Man y Tomorrowland.

: el dúo francés formado por los hermanos es conocido por fusionar con un estilo que combina house, techno y world music. Incorporan instrumentación en vivo y grabaciones de campo para construir un sonido único, inspirado en sus viajes y en la diversidad cultural de cada destino. Son figuras habituales en festivales como Burning Man y Tomorrowland. Mira : ícono de la escena deep house alemana , comenzó a pinchar en 1996 en Leipzig y rápidamente se convirtió en referente del techno underground. Su estilo se caracteriza por un ritmo profundo, sensual y melódico, que invita al trance y la conexión. Con más de dos décadas de carrera, Mira es hoy una de las DJs más influyentes de Europa del Este.

: ícono de la escena , comenzó a pinchar en 1996 en Leipzig y rápidamente se convirtió en referente del techno underground. Su estilo se caracteriza por un ritmo profundo, sensual y melódico, que invita al trance y la conexión. Con más de dos décadas de carrera, Mira es hoy una de las DJs más influyentes de Europa del Este. Nacho Bolognani: es un referente argentino con más de 15 años de trayectoria, que llevó su música a clubes y festivales de todo el mundo: Fabric (Londres), Club der Visionaere (Berlín), Pacha (Barcelona), Crobar (Buenos Aires) y Lollapalooza, entre otros. Su estilo combina el house clásico con texturas contemporáneas, logrando sets que conectan al público a través del groove y la energía natural del ritmo.

Corona Sunsets Sessions pasó por Cafayate, y pronto estará en Córdoba, Mendoza, Corrientes, Punta del Este y Chapadmalal.

Cien años, cien playas

En el marco del evento, Corona invitó a la gente a participar de la experiencia Corona Beach 100, que ofrece la posibilidad de viajar a una de las 100 mejores playas del mundo. Entre los países destacados se encuentran México, Brasil y Chile, que aportan varias joyas naturales al listado. Argentina dice presente con Villa Tacul, un paraíso escondido en la Patagonia.

Para celebrar un siglo de Corona, la marca creó el Corona Beach 100, una guía seleccionada de algunas de las playas más impresionantes del mundo.

En el festival, la gente participó por un viaje a uno de estos 100 destinos.

Desde hace 100 años, Corona representa ese espíritu de conexión con la naturaleza, con los demás y con uno mismo, que invita a frenar un momento y disfrutar. En Argentina, esa idea de ‘This Is Living’ y encontrar tu lado playero, lejos de la rutina, está más vigente que nunca. Este aniversario no solo celebra nuestro recorrido, sino que también refuerza nuestro compromiso con ese estilo de vida que trasciende la playa y se vuelve una forma de ver el mundo.” — Soledad Azarloza, Directora Corona Argentina.

Una nueva temporada para disfrutar

Con este lanzamiento, Corona celebra sus 100 años invitando a disfrutar de momentos simples, auténticos y compartidos, bajo la premisa de vivir el presente, mirar el horizonte y brindar por el sol que cae, una vez más, sobre una nueva temporada de festivales.

Las próximas fechas son el 8 de noviembre en Corrientes, el 22 de noviembre en Mendoza y el 13 de diciembre en Córdoba. Podés conseguir tus entradas en cervezacorona.com.ar/sunsets.

