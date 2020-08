Tendencia. Una argentina y un chileno crearon una marca de sastrería sustentable

Lucía Vázquez Ger Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 00:52

La escena transcurre en Las Condes, Santiago de Chile. Macarena Arias Linares (29), argentina y salteña, viste unos jeans y un blazer punta flecha azul rayado de su propia marca de moda, Charlie & H. Carlos Hiriart (33) su marido y socio chileno -y modelo para la producción que están realizando- lleva un traje clásico de diseño y corte inglés color café y está parado frente al telón blanco, listo para las fotos. El flash, instalado justo delante de una escultura negra que sobresale en la elegancia del living de la casa. La cámara apunta desde el trípode al modelo. Macarena le acomoda el saco y luego captura con la cámara de su teléfono algunos detalles del look para subir a Instagram. Borja, su hijo de 6 meses, juega, mientras suena una música de fondo.

Que se vea este tajo y esta parte de los puños-, le indica Macarena al fotógrafo.

Que se vean los pespuntes y este detalle del pantalón-, pide Carlos.

Hoy la pareja crea sastrería sustentable con prendas de colección que son tendencia en Santiago, pronto estarán en Buenos Aires y esperan que, en no mucho más tiempo, lleguen a Punta del este. Pero la historia comenzó años atrás.

Amor y moda

"Mi crecimiento personal en Chile se ve muy de la mano del crecimiento de Charlie & H. No es fácil llegar a un país, adaptarte y largarte con todo", cuenta Macarena, quien arribó al país trasandino en septiembre de 2015 cuando estaba de novia con Carlos, a quien conoció 18 años atrás en Salta. Ahora es co propietaria y directora creativa de Charlie & H, una sastrería chilena para hombre y mujer. Hoy la marca, con su propuesta sustentable de slow fashion; confecciones de trajes a medida o encargos con pre order; prendas sastreras hechas con fibras naturales y duraderas, como lanas, linos, sedas y cueros y diseños clásicos y únicos, se ha convertido en tendencia en el mundo de la moda chileno y el objetivo es ofrecer la propuesta próximamente en Buenos Aires y en un futuro poder llegar a Punta del Este.

Carlos con una de sus creaciones, detrás el cuadro de Germán Tagle

Hacerse un traje acá es como estar en la calle Savile Row, en Londres. Sus prendas son fieles al clásico corte inglés: "Se respetan las dimensiones del cuerpo del hombre tales como la cintura, los hombros, los largos. Todo se ajusta correctamente pero sin parecer demasiado apretado", explica Hiriart. El servicio que brindan es totalmente personalizado: un trabajo de asesoría, toma de medidas, corte y confección y un mínimo de 3 pruebas. "Después de eso se hace la entrega del traje a la que voy yo personalmente", agrega Hiriart. La propuesta en general resalta por su sobriedad, atemporalidad y elegancia. Para hacer las corbatas, por ejemplo, se importan retazos vintage de telas 100% de seda italiana, y luego se mandan a confeccionar a un corbatero chileno que lleva más de 50 años en el oficio. Próximamente la línea masculina lanzará una colección semi a medida, en la que el cliente tendrá un rol más activo en el proceso y podrá tomarse las medidas él mismo, con la orientación de unos videos explicativos que estarán disponibles en su sitio web. Además de trajes y corbatas, hay jeans, chaquetas tipo safari, abrigos y pañuelos.

En cuanto a la línea mujer, ponerse uno de estos trajes es como viajar 100 años en el espacio y tiempo, a París en 1920 y sentirse Coco Chanel o una de sus clientas recién salidas del número 31 de la Rue Cambon. "Nuestras colecciones son bien sastreras. La propuesta es ese traje oversize masculino.Queremos transmitir también esto de esa mujer más empoderada", dice Macarena. Además, según Carlos: "Es súper femenino cuando una mujer usa una ropa masculina, como camisas de hombre, o el oversize".

Una historia de trabajo en equipo

Charlie & H nació en 2015 de la inventiva de Carlos Hiriart, inicialmente como una propuesta de trajes a medida solo para hombres. Unos años antes, Hiriart había comenzado a hacerse trajes para él, inspirado por una experiencia cuando trabajaba de modelo para comerciales publicitarios y en cierta ocasión la empresa lo mandó a hacerse un traje a medida y quedó fascinado: "Generé contacto con el sastre para hacerme trajes para mí", dice Carlos. Con el tiempo, comenzó a ofrecer el servicio, al principio para familiares y amigos. Pero poco a poco se fue corriendo la voz, y el boca a boca fue destacando la diferencia y la calidad del servicio y del producto final.

2 trajes bien diferentes: en cuero naranja y amarillo efecto pitón y de cuero negro con blazer solapa punta de flecha

En 2017, Macarena empezó a involucrarse fuertemente en el negocio, primero como directora de comunicación y al poco tiempo como socia y creadora de la línea de Charlie & H mujer. Al principio Carlos no quería estar en redes sociales. Prefería un perfil bajo, de boutique, underground, que se conociera de boca en boca. Pero Macarena, que viene de la comunicación social, difería: "Yo creo que si hoy en día no estás en redes sociales, no existís, no te ve nadie", opina. Y comenzó a desarrollar la presencia digital de la marca respetando fielmente su identidad corporativa; logró un crecimiento orgánico y trabajó con algunos influencers elegidos minuciosamente. Desde la primera campaña se mostró claramente la propuesta. Con elementos artísticos, las fotos se inspiraron en el cuadro "El hijo del hombre", de René Magritte. Carlos era el modelo y salía con su cara tapada: Pero no se trataba de tapar la cara, sino de mostrar la propuesta de Charlie & H.

Una marca de sastrería sustentable que refleja los conceptos estilísticos de Carlos y Macarena

"Carlos siempre me decía: «Quiero vestir al abogado, al médico, al actor y al arquitecto. Quiero cubrir todos los rubros»", cuenta Macarena. Y eso ocurrió. Vistieron a un actor chileno para un avant premier; a otros 2 para el Festival de Viña; luego a un médico; a un director y guionista, entre muchos otros. Sus clientes se caracterizan por valorar lo duradero, lo único, el buen diseño y la calidad de las telas. Reconocen el trabajo y están dispuestos a invertir un poco más, según cuentan los socios.

Para mi las grandes ideas las tiene Carlos. Yo las llevo a cabo. Él es más arriesgado y yo un poco más cuidadosa-, dice Macarena.

Pero ella es la creadora de la línea mujer-, agrega Carlos

"Empecé Charlie & H mujer porque quería hacerme cosas para mi", recuerda Macarena. Desde el principio, buscó el diferencial para la propuesta: "Un día fui a un shopping y me empecé a probar ropa para ver qué tipo de cosas haría, qué tipo de pantalones. Volví frustrada. «Hay demasiado», pensé". Pero igualmente decidieron lanzarse con la primera colección de mujer en el verano de 2019. Apostaron a la calidad de las telas, al corte sastrero masculino, reflejado por ejemplo en las solapas, en las terminaciones y a la exclusividad de las prendas.

Esta colección se presentó durante 6 meses en un local. "Fue un fracaso. Vendimos 1 prenda", dice Macarena. Pero esto no los frenó y para la segunda colección, la de otoño invierno 2019, invirtieron aún más y mandaron a hacer más de 50 prendas, con varios talles por cada una. Pero vendieron 10: "Vivimos el sobrestock que se vive a nivel mundial en la moda", dice Macarena. Gracias a ello surgió la idea de trabajar por pre order para línea de mujer: Charlie & H ofrece el diseño, pero cada clienta puede puede elegir sus telas o colores y recibir prendas más personalizadas. Además, la línea mujer también trabaja por encargos de trajes a medida y para estos casos se lleva a cabo el mismo proceso personalizado con el sastre que para los trajes de hombre.

Dos trajes en diferentes texturas y diseños que marcan el estilo de Charlie and H

Para el segundo look de la producción Carlos, lleva un traje de raya diplomática con un pantalón con bastilla y un saco forrado por dentro con un género que replica el cuadro "Los Amantes", de René Magritte y un abrigo cruzado gris claro. La corbata es roja y los zapatos Oxford negros. Esta vez el fondo para las fotos es un cuadro del artista chileno, Adrián Gouet. Macarena guía y dirige al fotógrafo y al modelo: "Lo ideal es que él haga una captura y vos cambiás de pose -dice-. "Podés hacer como que te estás poniendo el botón (...); agarrate la solapa por acá (...); que se vea natural (...); podés mirar los botones (...); que se vea un poco la manga (...); "hacé todos los movimientos que harías con el traje puesto (...); podés mirarte el puño", va diciendo Macarena, mientras Carlos se mueve al compás de las capturas fotográficas.

Con una idea clara en lo estético, Macarena también acompaña a otro de sus proyectos: Kambal. Una idea que surgió durante la cuarentena que la une a su gemela Micaela en estos tiempos de fronteras cerradas. Una en Chile, la otra en Salta, ambas crearon un Instagram de moda y lifestyle, @kambal____ en donde muestran sus looks y estilo de vida, cada una desde su ciudad.

Porque como ella misma explica: "Cuando uno le empieza a agarrar el gusto a lo estético, se convierte en una identidad. Así como tenemos una marca de ropa que tiene un perfil súper distintivo y único con Carlos, nosotros también queremos vivir como en ese entorno que va de la mano"

