Experiencia Living trae una mirada integral sobre cómo vivir con menos estrés

Del 19 de marzo al 19 de abril, la gran cita del interiorismo argentino desembarca en Remeros Beach, complejo que -en su décimo aniversario- invita a repensar qué entendemos hoy por hogar y cómo queremos vivir.

A siete minutos de Panamericana y a 25 de Aeroparque, sobre la playa de Tigre, la sede de la cuarta edición de Experiencia Living celebra sus diez años con una propuesta tentadora: abrir la conversación sobre el presente y el futuro de la vida cotidiana.

En Experiencia Living, las unidades del edificio Arboris de Remeros Beach serán lienzos en blanco para que estudios de arquitectura e interiorismo desplieguen su creatividad. Gentileza Vizora/Remeros Beach

Una vida simple, pero extraordinaria

Desde su concepción, Remeros Beach fue pensado como un formato híbrido que permite cambiar la forma en la que habitamos lo cotidiano, uniendo ciudad, naturaleza, agua, deporte y comunidad en un mismo entorno.

Desarrollada por Vizora, esta forma de diseñar prioriza al bienestar como base y nos recuerda que la forma en la que vivimos puede ser una experiencia en la que el tiempo recupere su calidad y calma; y en la que los vínculos vuelvan a ser red de contención.

Un nuevo paradigma

Por estos días, uno de los fenómenos que más nos afectan es aislamiento. La pregunta entonces es: ¿podemos hacer que los hogares dejen de ser islas para volverse puentes? En Remeros Bech esto se logra gracias a la presencia del club y las áreas de encuentros. El bienestar también se potencia con una arquitectura que favorece la luz natural, el contacto con la naturaleza y el descanso.

En Experiencia Living, las vistas privilegiadas del edificio Arboris estarán enmarcadas por el interiorismo de prestigiosos estudios de arquitectura y decoración. Gentileza Vizora/Remeros Beach

En este nuevo paradigma convergen arquitectura y medicina, deporte y recuperación, tecnología y prevención, comunidad y propósito. La valorización futura de los proyectos estará cada vez más asociada a su capacidad de extender la calidad de vida de quienes los habitan. No es un diferencial, es el nuevo estándar” — Milagros Brito, presidente de Vizora

Neuroarquitectura al servicio del buen vivir

Entendiendo que los entornos físicos influyen en cómo pensamos y nos sentimos, proyectos como Remeros Beach aplican la neuroarquitectura para potenciar el bienestar. El diseño del complejo se guió con sus fundamentos. Así, nacieron los “anillos de calma”, que rodean una laguna de 3,5 hectáreas -Crystal Lagoons-, rodeada de playas de arena blanca y amplios espacios verdes.

La presencia constante del agua, la luz natural, las visuales abiertas y los materiales nobles no son solo elecciones estéticas: influyen en la regulación del estrés, la sensación de seguridad y el sentido de pertenencia.

Experiencia Living: una muestra de cómo el bienestar se transforma en práctica cotidiana

Remeros Beach festeja su décimo aniversario recibiendo a Experiencia Living 2026. La feria curada por Revista Living será la oportunidad perfecta para descubrir desde adentro esta forma más consciente de vivir bajo la mirada experta de los mejores arquitectos, diseñadores e interioristas del país.