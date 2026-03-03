Portal 3/3: qué significa y cómo aprovechar su energía este martes 3 de marzo

Este martes 3 de marzo se abre el portal energético 3/3, un suceso ocurre cada año en el día tres del tercer mes del año. Se trata de un evento energético fuerte que se presenta como un puente de conexión entre el plano terrenal y las dimensiones espirituales.

El número está relacionado con la creatividad, la comunicación y la expansión, y cuando se repite en una fecha como esta su energía se potencia. En ese sentido, es ideal para enfocarse en la manifestación de deseos, el crecimiento personal y la conexión con la intuición.

En la numerología ―el estudio de los números y su relación mística con las personas y el universo―, el número tres representa la tríada sagrada: la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu. También está asociado con la alegría, la inspiración y la capacidad de atraer abundancia.

Al duplicarse en la fecha (día 3 del mes 3), esta vibración se amplifica, lo que ofrece una ventana de 24 horas para canalizar intenciones relacionadas con la expresión personal y el crecimiento. Además, este año el fenómeno coincide con un eclipse lunar total, lo que añade una capa de profundidad emocional y lo convierte en un momento clave para los cierres de ciclo y la revelación de verdades ocultas.

Durante esta jornada, se genera un canal poderoso para fortalecer la creatividad, comunicación y expansión. Es por ello que este día es ideal para lo siguiente:

Trabajar en la comunicación : se trata de un buen momento para expresar pensamientos y sentimientos de manera clara y honesta.

: se trata de un buen momento para expresar pensamientos y sentimientos de manera clara y honesta. Practicar afirmaciones positivas : repetir frases como “Estoy abierto a la abundancia y la creatividad” o “Me expreso con confianza y autenticidad”. De esa forma, se refuerza la vibración del 3 que se relaciona con la confianza y el optimismo.

: repetir frases como “Estoy abierto a la abundancia y la creatividad” o “Me expreso con confianza y autenticidad”. De esa forma, se refuerza la vibración del 3 que se relaciona con la confianza y el optimismo. Realizar actividades creativas : dibujar, escribir, bailar o cualquier expresión artística que ayude a liberar energía fluirá mejor en este día.

: dibujar, escribir, bailar o cualquier expresión artística que ayude a liberar energía fluirá mejor en este día. Conectar con la intuición: el tres también representa la conexión con la sabiduría interior. En ese sentido, meditar o hacer ejercicios de introspección para recibir mensajes internos.

Cómo aprovechar la energía del portal 3/3

El portal 3/3 invita a realizar prácticas de introspección y actividades que permitan sintonizar la frecuencia vibratoria propia con la del universo. Aquí, algunas recomendaciones para aprovechar esta jornada:

Práctica de comunicación consciente : dado que el tres rige la palabra, es un día ideal para expresar sentimientos postergados. Se recomienda escribir una carta (que no necesariamente debe ser entregada) para dar cauce a emociones o pensamientos que necesitan salir a la luz.

: dado que el tres rige la palabra, es un día ideal para expresar sentimientos postergados. Se recomienda escribir una carta (que no necesariamente debe ser entregada) para dar cauce a emociones o pensamientos que necesitan salir a la luz. Alineación de la tríada: realizar una pausa de silencio en tres momentos del día (mañana, tarde y noche) para observar el estado del cuerpo, la claridad de la mente y la calma del espíritu.

