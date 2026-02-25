Stalin se la regaló a la Argentina y hoy es una joya de otro tiempo: así es la Dacha, la casa de campo del país en Moscú

Corría 1946 y el gobierno de Juan Domingo Perón reconocía de forma oficial a la Unión Soviética, a poco de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de reconstrucción de los lazos internacionales. Si bien el entonces Presidente argentino quería exhibir cierta distancia con el comunismo -recordada es la frase: “Ni yanquis ni marxistas, peronistas”- buscaba en el régimen una apertura comercial para los productos agrarios. Ya en 1947 y con el traslado de la capital a Moscú, las embajadas se instalaron en la nueva ciudad principal, pero el embajador Federico Cantoni no tenía dónde instalarse. Por ese motivo, Iósif Stalin le entregó como gesto una Dacha -una típica casa de campo rusa- en uno de los barrios más importantes. En diálogo con LA NACION, el actual embajador argentino en Rusia, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, reveló en qué situación está esa propiedad que pertenece al Estado y se volvió un símbolo de las relaciones bilaterales.

Así es la pintoresca Dacha argentina en Moscú (Fuente: Gentileza - Embajada Argentina en Rusia)

Cómo llega la Dacha a ser argentina

La Dacha fue concedida por Iósif Stalin en 1947 al primer embajador argentino en Moscú, Federico Cantoni. Es preciso recordar que, anteriormente, en la época zarista, las embajadas estaban en San Petersburgo y el gobierno de Perón reconoció a la Unión Soviética en 1946. Desde 1920 aproximadamente hasta esa fecha no hubo reconocimiento.

Placa que constata a la Dacha como primera sede de la Embajada Argentina en Moscú (Fuente: Gentileza - Embajada Argentina en Rusia)

Cuando llegó a la capital soviética, Cantoni no tenía oficinas ni residencia, por lo que tuvo que vivir con su familia en el Hotel Nacional. El resto de la delegación se instaló en otro hotel. Allí vivían y trabajaban.

Stalin, al tomar conocimiento de que Cantoni no tenía residencia permanente, le asignó una Dacha que supuestamente había pertenecido al gobierno de Japón, país al que se la habían quitado como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

La Dacha está rodeada por un pequeño bosque colindante, terreno que pertenece al Estado argentino (Fuente: Gentileza - Embajada Argentina en Rusia)

“La Dacha sirvió, al principio, de residencia del Embajador y oficina, pero no estuvo más de un año. Cuando regresó a la Argentina y no teniendo reemplazante aún, la devolvió a las autoridades locales. En 1950 se designa embajador argentino en Rusia a Juan Otero (ex agregado obrero en Roma), quien presenta cartas credenciales en abril de 1950, y es dotado de un presupuesto para montar la residencia y oficinas. En enero de 1953 se nombra un nuevo embajador, Leopoldo Bravo, quien acompañará a Cantoni en 1947 y quedará por un tiempo como Encargado de Negocios tras la partida de este último”, describió Enrique Ignacio Ferrer Vieyra.

Cuando Bravo se convirtió en embajador y se instaló definitivamente en Moscú, y tras el encuentro privado que tuvo con Stalin, la Argentina recuperó la Dacha y desde entonces estuvo a cargo del Estado de forma ininterrumpida.

Festejo del 207° aniversario del Día de la Independencia argentina en la Dacha (Fuente: Gentileza - Embajada Argentina en Rusia)

Cuando la casa de estilo eslavo se erigió, a sus alrededores solo había chacras, en un espacio agreste y dividido por alambrados. Así se mantuvo cuando Cantoni la recibió como sede oficial de la delegación nacional. Poco a poco se volvió un barrio donde se concentraron las clases más pudientes de Moscú.

La Dacha se volvió codiciada por muchos, ya que se ubica en uno de los puntos más importantes de la capital, con casas que tienen amplios terrenos. La propiedad destaca sobre el resto, ya que todas tienen muros altos que impiden ver hacia adentro, mientras que la argentina se erige como una joya imperial a simple vista.

La Dacha fue cedida por Stalin en 1947 al Embajador Federico Cantoni debido a que no tenía una residencia oficial en Moscú (Fuente: Gentileza - Embajada Argentina en Rusia)

Sobre los rumores de presión que existieron a principios de la década del 2000 acerca de los intentos por Rusia de recuperar la Dacha debido al valor del terreno, Ferrer Vieyra explicó: “Sí, hubo intenciones de recuperarla, en forma completa o mediante un ofrecimiento para remodelarla a costa de ellos y que quedara para Argentina a cambio de cederles gran parte del terreno. En aquel momento, el propio Embajador contestó que el tema de la Dacha escapaba a ese nivel de transacción y que debería ser la autoridad máxima de Rusia (Vladimir Putin) quien se la pidiera a nuestra entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), ya que al inicio fue de Stalin a Perón. Finalmente, no existió tal pedido y todo quedó en la nada”.

La Dacha argentina, hoy

Así es por dentro la Dacha argentina (Fuente: Genteleza - Embajada Argentina en Rusia)

—¿Para qué sirve la Dacha hoy?

Ferrer Vieyra: “Aquella casa es un lugar donde solemos celebrar nuestro Día Nacional y organizar eventos de promoción de nuestros productos y cultura. Es un lugar que a la comunidad internacional y al sector empresarial y de la cultura local les gusta visitar, porque sale de lo rutinario, de las residencias y locales habituales, y uno está más en contacto con la naturaleza y la historia. Debe ser una de las pocas dachas que se mantienen en su forma original. Se trata de una construcción de madera de fines del siglo XIX y principios del siglo XX”.

En invierno, la nieve imposibilita el ingreso y uso de los espacios verdes de la Dacha, por lo que la mayoría de los eventos se hacen en primavera o verano (Fuente: Gentileza - Embajada Argentina en Rusia)

Según el Embajador, los argentinos residentes pueden visitar la Dacha durante los festejos patrios o eventos especiales, pero durante la mayor parte del tiempo permanece cerrada al público, ya que no hay personal de servicio que se encargue de la vigilancia y cuidado de la misma.

Esta propiedad que está en manos del Estado argentino solo puede visitarse en las estaciones de primavera y verano, “ya que en invierno, por la nieve, su acceso es dificultoso y hacer eventos ahí en esa época resulta complicado”, reconoció Ferrer Vieyra.

La Dacha está rodeada de un bosque y su arquitectura recuerda a las casas eslavas de madera de fines del siglo XIX (Fuente: Gentileza - Embajada Argentina en Moscú)

—“¿Qué significa este edificio para nuestro país?”

Ferrer Vieyra: “Se la podría calificar como un símbolo de nuestra relación histórica con Rusia, que el año pasado cumplió 140 años desde el establecimiento de las relaciones bilaterales”.