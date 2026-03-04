Efemérides del 4 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este miércoles incluyen el Día del Hermano, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
LA NACION
Las efemérides de este 4 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día del Hermano en la Argentina.
Mientras que en el resto del mundo el Día del Hermano se festeja el 5 de septiembre en homenaje a la madre Teresa de Calcuta, que falleció en esa fecha de 1997, en nuestro país el día seleccionado para celebrar los vínculos fraternales es el 4 de marzo. Aunque la fecha no tiene un origen puntual más que la tradición y el interés comercial, esta ocasión de nuestro calendario sirve para celebrar con un encuentro único entre hermanos.
Efemérides del 4 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1678 - Nace Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano.
- 1811 - Muere Mariano Moreno, abogado, periodista y político argentino.
- 1865 - La Catedral de Buenos Aires es elevada al rango de Iglesia Metropolitana.
- 1936 – Vuelo inaugural en Alemania del dirigible Hindenburg.
- 1965 - Nace el DJ y productor musical Hernán Cattaneo.
- 1973 - Nace el actor y humorista José María Listorti.
- 1974 - Nace el futbolista argentino Ariel “Burrito” Ortega.
- 1983 – Nace Julieta Zylberberg, actriz argentina.
- 1999 - Se anunciaba la quiebra y la inmediata liquidación de todos los bienes del equipo de fútbol Racing Club. El síndico Liliana Ripoll afirmaba: “Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir”.
- 2018 - El militar ruso y exespía del MI6 Sergei Skripal y su hija son envenenados en Salisbury, Inglaterra. Se sospecha del servicio de inteligencia ruso.
- Se celebra el Día del Hermano en la Argentina.
