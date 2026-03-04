Las efemérides de este 4 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día del Hermano en la Argentina.

Mientras que en el resto del mundo el Día del Hermano se festeja el 5 de septiembre en homenaje a la madre Teresa de Calcuta, que falleció en esa fecha de 1997, en nuestro país el día seleccionado para celebrar los vínculos fraternales es el 4 de marzo. Aunque la fecha no tiene un origen puntual más que la tradición y el interés comercial, esta ocasión de nuestro calendario sirve para celebrar con un encuentro único entre hermanos.

El Día del Hermano se celebra todos los 4 de marzo en la Argentina

Efemérides del 4 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1678 - Nace Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano.

1811 - Muere Mariano Moreno, abogado, periodista y político argentino.

1865 - La Catedral de Buenos Aires es elevada al rango de Iglesia Metropolitana.

1936 – Vuelo inaugural en Alemania del dirigible Hindenburg.

1965 - Nace el DJ y productor musical Hernán Cattaneo.

1973 - Nace el actor y humorista José María Listorti.

1974 - Nace el futbolista argentino Ariel “Burrito” Ortega.