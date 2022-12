Tenía dolor de espalda, fue al hospital y descubrió algo que la dejó atónita

escuchar

Gracias a las redes sociales, empiezan a volverse recurrentes los casos de mujeres que dan a luz sin siquiera saber de su embarazo. Precisamente se dio a conocer la historia de una joven que fue al hospital por un intenso dolor de espalda, solo para descubrir que estaba en trabajo de parto.

Quien se encargó de contar los detalles de esta historia es Baldemar Guerrero, su novio. “¡Imaginate tener tu primer hijo no solo a una edad muy temprana, sino inesperadamente!”, escribió en su cuenta de TikTok. “Entonces, mi esposa, mi novia en ese momento, tenía algunos dolores de espalda importantes y me despertó y me dijo: ‘Me duele mucho la espalda’”, agregó.

Tenía dolor de espalda y descubrió algo que la dejó atónita

Ante la molestia lumbar, Guerrero le pidió a su pareja que volviera a dormir, pero ella le reiteraba que algo andaba mal. “Me volví a dormir y en ese momento vivíamos con su familia, así que ella fue y le dijo a un pariente que tenía que ir al médico para que la revisaran porque algo estaba realmente mal”, sostuvo.

El medio Mirror indicó que, debido a los síntomas, la joven fue llevada a un centro médico, donde estuvo desde las 2 hasta las 7 de la mañana. Luego de un análisis de sangre, le consultaron algo que la sorprendió por completo.

“Le preguntaron: ‘¿Estás embarazada?’. Y ella dijo: ‘No’. Y ellos dijeron: ‘Tu análisis de sangre dice que estás embarazada’”, rememoró el hombre. Tras recibir la inesperada noticia, la chica le envió un mensaje de texto a su novio para avisarle que serían padres, pero lo que no esperaban era que el bebé nazca ese mismo día.

“La revisan y descubren que se está dilatando, está a término, con nueve meses de embarazo, y está a punto de dar a luz hoy”, recordó el joven, quien ante el llamado de su novia expresó: “Esperá, ¿vamos a tener un bebé hoy? ¿Esto realmente está sucediendo? ¿Esta es realmente mi vida? ¿Estoy en el programa de televisión ‘No sabía que estaba embarazada’?“.

“No teníamos cuna, ni ropa, ni pañales, ¡nada! No teníamos nada para llevar un bebé a casa”, comentó Baldemar, quien agradeció a sus amigos y familiares por brindarle apoyo tras el nacimiento.

Tras la noticia de su embarazo, la mujer le agradeció a todos sus seres queridos por la ayuda que le brindaron LA NACION

¿Qué es un embarazo críptico?

El sitio Saludsavia explica que el embarazo críptico o embarazo silencioso o negado responde a la “situación en la que una mujer está embarazada, pero ella lo desconoce hasta que el mismo está muy avanzado o el parto es ya inminente”.

Se trata de casos excepcionales que se suelen dar en mujeres con distintos problemas, incluyendo las menstruaciones irregulares, el sobrepeso y la obesidad y otros problemas de salud.

Cuando un embarazo críptico se produce la mujer no llega a experimentar o no reconoce los síntomas y signos típicos comunes durante la gestación.

Las causas no son del todo conocidas y en él pueden intervenir condicionantes psicológicos de negación por parte de la madre a la hora de aceptar el embarazo.

El Comercio (Perú)

