Tiene 16 años, puede sumar 50 números de cinco cifras en 25 segundos y, gracias a su intelecto, ya obtuvo nueve Récords Guinness

Mientras que para muchas personas resolver operaciones matemáticas complejas puede ser todo un desafío, para Aaryan Nitin Shukla es casi como un juego. El joven de 16 años es capaz de sumar decenas de números de cinco cifras en cuestión de segundos. Su extraordinaria habilidad lo llevó a participar en competencias internacionales y a conseguir nueve títulos de Guinness World Records.

Nacido el 6 de julio de 2010 en Nashik, una ciudad del estado de Maharashtra, sus padres descubrieron su facilidad para los números cuando apenas tenía seis años y decidieron comenzar a acompañarlo para potenciar su capacidad. En 2021, con apenas 11 años, se convirtió en el ganador más joven del Campeonato Mundial de Cálculos Mentales de la Mind Sports Olympiad, un certamen que reúne a competidores especializados en distintas disciplinas intelectuales. Un año después, participó en la Copa Mundial de Cálculo Mental, celebrada en Paderborn, Alemania, donde salió campeón con 12 años.

A los seis años sus padres descubrieron que el niño tenía grandes capacidades para realizar cuentas complejas (Foto: Instagram @aaryanhumancalculator)

Sin embargo, uno de sus mayores logros llegó en septiembre de 2024, cuando regresó a Alemania para competir en una nueva edición de la Copa Mundial, organizada en el Heinz Nixdorf MuseumsForum. En esa oportunidad, Shukla consiguió 819,84 puntos sobre un máximo de 900 y superó por 286,98 unidades al segundo clasificado, el búlgaro Kaloyan Geshev.

El adolescente obtuvo los principales reconocimientos de la competencia en categorías como suma, multiplicación, raíces cuadradas y cálculo de fechas del calendario. Además, logró una puntuación perfecta en las tareas estándar, recibió el título de Calculador Más Versátil y estableció cinco nuevos récords mundiales.

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Así se hizo conocido mundialmente y en diciembre de 2024, Aaryan viajó a Dubái para participar de una sesión de desafíos organizada para Guinness World Records. Allí consiguió seis récords mundiales en un mismo día, gracias a su velocidad y precisión para resolver operaciones matemáticas. Entre las marcas registradas se encuentran:

Suma de 100 números de cuatro cifras: completó la operación en 30,9 segundos.

completó la operación en 30,9 segundos. Suma de 200 números de cuatro cifras: resolvió el desafío en un minuto y 9,68 segundos.

resolvió el desafío en un minuto y 9,68 segundos. Suma de 50 números de cinco cifras: consiguió hacerlo en apenas 18,71 segundos.

consiguió hacerlo en apenas 18,71 segundos. División de números de 20 cifras por otros de diez cifras: realizó diez operaciones en cinco minutos y 42 segundos.

realizó diez operaciones en cinco minutos y 42 segundos. Multiplicación de dos números de cinco cifras: completó diez operaciones en 51,69 segundos.

completó diez operaciones en 51,69 segundos. Multiplicación de dos números de ocho cifras: resolvió diez operaciones en dos minutos y 35,41 segundos.

Para dimensionar su velocidad, en la prueba de sumar 100 números de cuatro cifras en 30,9 segundos, el adolescente tuvo que procesar un promedio superior a tres números por segundo y obtener el resultado correcto.

En una entrevista con el portal oficial de Guinness World Records, reveló que suele dedicar dos horas diarias a su entrenamiento, aunque cuando se acerca alguna competencia importante aumenta sus horas de estudio y perfeccionamiento a cinco. “No puedo explicar lo que ocurre dentro de mi cabeza; simplemente lo hago de forma natural. Básicamente, es tan rápido que no puedes pensar, solo tienes que hacer los cálculos”, reveló sobre su superpoder para los números.

Aaryan Shukla espera convertirse en matemático o ingeniero espacial (Foto: Instagram @aaryanhumancalculator)

Pero su vida no gira exclusivamente alrededor de las matemáticas. Aaryan estudia en la Delhi Public School de Nashik y, durante su tiempo libre, disfruta de leer novelas de aventuras y misterio, jugar videojuegos y seguir las estadísticas de críquet y fútbol, los dos deportes que le apasionan. En cuanto a su futuro profesional, manifestó que le gustaría continuar sus estudios universitarios en matemáticas o ingeniería aeroespacial.