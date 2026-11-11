Fin del mito: por qué no es recomendable ponerle sal gruesa a la lengua de suegra

La Sansevieria, conocida en los hogares argentinos como lengua de suegra, es valorada por su resistencia y capacidad para purificar el aire. Sin embargo, una costumbre nacida en redes sociales, que sugiere esparcir sal gruesa sobre su tierra con fines energéticos, encendió las alertas de los especialistas en botánica. Según los expertos, el cloruro de sodio es altamente perjudicial para la especie, dado que altera el equilibrio químico del suelo y provoca una deshidratación severa en el tejido radicular al no aportar nutrientes esenciales.

El hábito, vinculado a tradiciones de purificación y protección frente a envidias, busca crear una barrera simbólica para armonizar el hogar. No obstante, la ciencia es clara: la sal actúa de forma opuesta a un fertilizante convencional. Si bien los seguidores de esta práctica insisten en su valor espiritual, quienes deciden aplicarla deben limitar su uso a una vez al mes para evitar la acumulación de residuos tóxicos que pueden comprometer la supervivencia de la planta. La moderación resulta, en este caso, un factor determinante para prevenir daños irreversibles en el ejemplar.

Quienes deciden aplicarle sal gruesa deben limitar su uso a una vez al mes para evitar la acumulación de residuos tóxicos (Fuente: Pexels)

Por otro lado, el feng shui ofrece una mirada complementaria. Esta disciplina destaca la capacidad de la Sansevieria para repeler vibraciones nocivas gracias a sus hojas puntiagudas, símbolo de determinación y enfoque. Aun así, advierte sobre su ubicación.

Al generar las denominadas flechas envenenadas por la rigidez de sus puntas, los expertos en esta corriente desaconsejan colocarla en dormitorios o áreas de descanso, ya que la intensidad de su energía podría afectar el reposo de las personas. La recomendación es situarlas en pasillos, entradas o sectores con poca armonía para disipar energías densas.

La lengua de suegra repele las malas energías, según el feng shui Unsplash

En conclusión, integrar esta planta a la decoración del hogar exige un equilibrio entre la tradición simbólica y el conocimiento técnico. La salud biológica de la especie sigue siendo el factor central para garantizar que cumpla su función purificadora en el aire. La clave para mantenerla vital reside en comprender sus necesidades biológicas y evitar intervenciones externas que, bajo una falsa creencia de cuidado, pueden resultar contraproducentes para su desarrollo a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA