Por lo general, las historias sobre romances suelen llamar la atención de los usuarios en las redes sociales y más si poseen peculiares características. En sintonía con este tema, la relación compuesta por el norteamericano Dave (70) y la joven filipina Jackie Epstein (28), quienes se conocieron en un viaje durante sus vacaciones, generó gran revuelo en las redes sociales por la gran diferencia de edad que se llevan: 42 años.

Consciente de la distancia generacional que los separaba, fue él quien en el 2016 dio el primer paso sin tener ningún tipo de expectativas y quedó sorprendido al saber que el amor era correspondido. Se conocieron por medio de varias citas y posteriormente se casaron. En la actualidad, conviven en armonía a pesar de compartir diferentes rutinas de vida, pero se encuentran frustrados por las críticas que reciben a diario por parte de usuarios que están en contra de su vínculo.

Dave y Jackie dieron detalles de su relación en "Love Don't Judge'" (YouTube/Love Don't Judge)

Tras la repercusión, y con el objetivo de frenar los comentarios negativos en los videos que comparten en TikTok, aportaron detalles de cómo se generó la relación al canal de YouTube Love Don’t Judge y dejaron una reflexión al respecto.

“Salté de la silla cuando la vi en fotografías por primera vez allá por 2016. En aquel entonces yo tenía 63 años y probaba suerte en una página de citas mientras me encontraba de vacaciones en Filipinas. Ella tenía 21 y también buscaba el amor, no dudé en enviarle un mensaje e invitarla a salir y ella aceptó enseguida”, introdujo Dave.

La primera salida fue un éxito y él ya tenía sus emociones claras. “Quedé impresionado”, sostuvo. Ella, por su parte, mencionó que en un principio se mantuvo expectante por conocerlo y que en el encuentro sintió una gran atracción: “Es alguien muy agradable y es capaz de hacerme pasar momentos muy divertidos”.

Tras este intercambio, volvieron a verse en otras dos oportunidades hasta que Dave finalizó sus vacaciones y tuvo que regresar a los Estados Unidos, donde vive y trabaja. Sin embargo, continuaron con la comunicación de manera virtual. Al tiempo, y con el objetivo de reunirse nuevamente, tomó un camino que le dio un giro radical a su vida: volvió al país ubicado en Asia para proponerle matrimonio, ella aceptó y en octubre del 2017 se mudaron juntos.

Dave y Jackie se conocieron por una aplicación de citas en el 2016 (Facebook/Jackie Epstein)

“Me fui con él a los Estados Unidos. El día de nuestra boda fue divertido, el mejor día de mi vida”, sostuvo Jackie. Si bien ellos no sentían la presión de la distancia generacional, los comentarios acerca de su relación comenzaron a inquietarlos. “Ella, sin pensarlo un segundo, me repetía que quería seguir viéndome, pese a esta cuestión. Siempre me dice lo amada que se siente, cómo la respeto y que no tiene ningún problema con la diferencia de edad”, explicó él.

Si bien afortunadamente sus familiares no representan un obstáculo en su romance, los mensajes de odio que les llegan a diario por parte de desconocidos se acumulan en los clips que suben en TikTok, donde muestran contenido relacionado con su vida.

“A Dave lo llaman abuelo. A mí me llaman interesada y que solo lo utilizo para mi propio beneficio. Nos escriben opinando que nuestra relación está muy mal, que él es mi sugar daddy”, explicó la joven. En cuanto a lo que siente al leer estas expresiones, agregó: “No me afectan tanto porque sé que eso no es verdad”.

Algunos de los videos que la pareja sube en TikTok

Con la idea de mantener alejados a todos los que se interponen en su relación, Dave aseguró que no se arrepiente de todo lo que lograron juntos: “Estoy tan feliz de que seas mi esposa. Estoy tan feliz de ser tu marido. Mi vida mejoró mucho desde que nos conocimos. No podría ser más feliz”. Por último, y con el objetivo de dar un mensaje al respecto, reflexionaron: “Si dos personas se aman y quieren vivir juntas, la edad es solo un número”.

