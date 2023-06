“Todo me tiene que salir bien”: cómo evitar la tortura mental de la autoexigencia sin dejar de perseguir la excelencia

escuchar

Hoy te invito a reflexionar sobre la tortura mental. Hay muchas personas que sufren en su mente porque se permiten tener pensamientos tóxicos, como, por ejemplo, de autoexigencia, de perfeccionismo, de análisis constante de las situaciones que enfrentan, de ideas obsesivas.

Tales personas parten del siguiente supuesto: “Todo me tiene que salir bien”; o: “Todo tiene que ser perfecto y no puedo cometer ningún error. Si no, es el fin del mundo”. Dicha creencia, que suele estar muy arraigada, es la que las conduce a vivir bajo tortura mental constante.

Entonces, ¿qué les ocurre cuando las cosas les salen mal? Por lo general, se deprimen, se “bajonean”, se hunden en la melancolía y la tristeza.

¿De qué manera sencilla podemos disminuir, o aun disolver, esa tortura mental?

Fundamentalmente, eligiendo pensar que, cada vez que accionamos, que nos movemos, que hacemos algo; el resultado puede ser bueno o malo. Tomando el ejemplo del fútbol, el equipo que alentamos a veces puede ganar y, otras veces, puede perder o empatar.

(Imagen ilustrativa). Muchas personas que sufren en su mente porque se permiten tener pensamientos tóxicos Unplash

Es importante tener en cuenta que es parte de la estadística el hecho de que, en ocasiones, todos nos vamos a equivocar, que nos va a ir mal, que vamos a perder, que las cosas no van a salir como lo esperábamos. Esto también es parte de la vida.

Pero, cuando esto ocurre, podemos redireccionarlo a nuestro favor, pues lo que la mayoría de la gente considera un fracaso es justamente lo que nos brinda la fuerza necesaria para mejorar, para perseguir la excelencia (y no la exigencia).

Siempre es posible, cuando las cosas no resultan tal como lo habíamos deseado y, sobre todo, a partir del error o de los errores cometidos, seguir creciendo hacia adelante.

En la vida, a veces se gana y a veces se pierde. Partir de este supuesto nos ayuda a avanzar con fuerza interior y con alegría, suceda lo que suceda, sin detenernos jamás.

Y vos, ¿cómo te llevás con esas situaciones que no salen tal como lo esperabas?