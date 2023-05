Qué hay detrás de las personas que hablan mal de los otros sin conocerlos

escuchar

Suele ocurrir que hay gente que no nos conoce en persona, que ni siquiera ha hablado con nosotros vez alguna, y nos detesta. ¿Conocés la “Ley de los tres tercios”? Esta dice que, en la vida, todos nosotros siempre nos encontraremos con tres clases de personas:

-Un tercio que nos ama.

-Un tercio que nos odia.

-Un tercio que no nos conoce personalmente y, aun así, opina acerca de nosotros.

Actualmente, este último segmento de personas es muy común hallarlo en las redes sociales, donde mucha gente vuelca críticas y opiniones muy negativas sobre otros, sin conocerlos ni conocer sus historias en profundidad. Ahora bien, ¿por qué una persona que ni siquiera nos conoce cara a cara puede llegar a detestarnos? Existen tres posibles motivos para ello. A saber:

1. Porque se siente amenazada por el otro

Ve en el afuera cierto peligro. Siente que está ante alguien que, tarde o temprano, puede ocasionarle algún tipo de daño.

2. Porque proyecta sus propios rasgos en el otro

Puesto que, de manera totalmente inconsciente, la persona en cuestión niega y reprime los aspectos que rechaza de sí misma, los deposita en el otro y expresa: “No me gustás por esto…, por esto… y por esto…”. Eso que persigue tanto afuera, ese malestar, es en realidad la proyección de sus propios rasgos.

Existen personas a las que, aún sin conocernos, les molesta nuestra presencia; esto es porque tiene uno o varios conflictos internos que no puede reconocer Unsplash

3. Porque percibe que el otro tampoco la quiere

Entonces, rechaza antes de sentirse rechazada por el otro. Muy probablemente haya sido rechazada por alguien más en el pasado y haya sufrido por ello.

Por lo general, cuando a alguien que no nos conoce, que nunca compartió tiempo con nosotros, le molesta nuestra sola presencia es porque tiene uno o varios conflictos internos que no ha podido reconocer. El resultado de ello será que proyectará externamente aquellos aspectos que no se atreve a mirar y, mucho menos, a resolver.

Temas EmociónVínculos