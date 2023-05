En qué consiste la escucha aversiva, la técnica preferida de las personas manipuladoras

escuchar

La técnica por excelencia de una persona manipuladora se denomina escucha aversiva. ¿En qué consiste? Si, por ejemplo, está realizando una tarea y alguien llega, lo saludará de manera indiferente. “Hola, ¿qué tal?”, le dirá en un tono serio y volverá inmediatamente a centrarse en lo que estaba haciendo, ya sea para chequear el celular, leer un libro, escribir, etc.

O, si alguien le pregunta: “¿Puedo usar esta silla?”, contestará afirmativamente tan solo levantando un poco la cabeza y moviéndola de arriba abajo para indicar un “Sí”. Ni siquiera se molestará en hablar. El mensaje que está transmitiendo a través de su actitud es: “Vos no valés para mí”, “Vos no me importás”.

Otra situación muy común con el manipulador es que uno esté conversando de un tema importante con alguien y, cuando él aparece, gire el rumbo de la conversación, cambiando de tema para hablar de lo que a él le interesa.

Pexels

Todos los seres humanos necesitamos ser escuchados y, sobre todo, confirmar que nuestro interlocutor nos está prestando atención. Por lo general, la escucha aversiva, que es típica del manipulador, tiene el objetivo de demostrar que lo que el otro dice, a él no le interesa en absoluto.

De esta manera, procura desestabilizar al otro y que la persona que recibe este mensaje piense cosas tales como: “Yo no valgo”, “Lo debo aburrir”, “Debe estar molesto conmigo por algo que hice”. Es así como logra instalar un sol negro donde los demás empiezan a girar y a tener pensamientos alrededor del manipulador.

Es fundamental tener esto en cuenta para saber cómo actuar ante una persona que busca manipularnos. ¿Qué deberíamos hacer? No darle valor a sus acciones. Dejar de dar vueltas y vueltas alrededor de aquel que nos menosprecia. Y, sobre todo, en cuanto de nosotros dependa, elegir la compañía de gente que añada valor a nuestra vida.

