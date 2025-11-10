LA NACION

Todos los invitados al almuerzo de Fundación Fernández en el hipódromo de Palermo

El sábado 8 de noviembre, el Hipódromo de Palermo convocó una vez más a la Fundación Fernández para ser la organización solidaria del Gran Premio Nacional, el gran clásico del calendario hípico argentino

Connie Piuma, Mariana Bagó y Florencia Anzorreguy
Directivos de Fundación Fernández en el Hipódromo de Palermo: Mariel Quintana (tesorera), Mariana Bagó (presidenta), Connie Piuma (prosecretaria) y Eduardo Gálvez (asesor en comunicación). La presidenta honoraria de la fundación es Mirtha Legrand.
Viviana Amor, Lili Monsegour y el Director del Hospital Fernández, Carlos Damin. En el Salón Turf Argentino, del 3er piso de la Tribuna Paddock, con una exclusiva terraza y pantallas gigantes para seguir las carreras, se sirvió a los invitados especiales un cóctel y almuerzo gourmet, que se prolongó a lo largo de la tarde con distintos servicios.
Parte de la Comisión de la Fundación Fernández entregando los premios a los ganadores del Gran Premio Maipú.
Integrantes de la Fundación Fernández al pie de la pista, celebrando la llegada de los binomios a la meta. Los miembros de la comisión directiva de la entidad entregaron las copas de las carreras que llevaron los nombres de las empresas patrocinantes: Gran Premio Fundación Fernández: Laboratorios Bagó; Gran Premio Maipú: Biogénesis Bagó y Gran Premio Palermo: Haras Firmamento.
Mariana Bagó, Claudia Stad y Miriam Bagó
Florencia Anzorreguy, vocal de Fundación Fernández, entidad que en 2026 cumplirá 30 años de trabajo solidario en el Hospital Dr. Juan A. Fernández, referente indiscutido de la salud y atención a nivel nacional.
Mariana, Juan Pablo y Miriam Bagó. La obra de Fundación Fernández se caracteriza por sumar aparatología de última generación y por la puesta a nuevo de distintos servicios e instalaciones, como por ejemplo, la Planta Total de Quirófanos y el Servicio de Diálisis del Hospital
Mariel Quintana
Mariana Bagó, Adelmo Gabbi y su esposa, Alicia Piccaluga
Lili Monsegou, Connie Piuma, Mariana Bagó, Silvina Grimaldi y Mariel Quintana
Miriam y Mariana Bagó con Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó y su equipo.
Eduardo Gálvez, Mariel Quintana, Lili Monsegou, Silvina Grimaldi, Connie Pima, Miriam Bagó, Mariana Bagó, Florencia Anzorreguy y Horacio Piuma
Connie Piuma, Mariana Bagó, Roberta Moroni y Horacio Piuma
José Castellini, gerente general del Química Montpellier, y esposa junto a Miriam y Mariana Bagó
