Todos los invitados al almuerzo de Fundación Fernández en el hipódromo de Palermo

Viviana Amor, Lili Monsegour y el Director del Hospital Fernández, Carlos Damin. En el Salón Turf Argentino, del 3er piso de la Tribuna Paddock, con una exclusiva terraza y pantallas gigantes para seguir las carreras, se sirvió a los invitados especiales un cóctel y almuerzo gourmet, que se prolongó a lo largo de la tarde con distintos servicios.