Platón: “No es en los hombres sino en las cosas donde hay que buscar la verdad”

Pocas frases filosóficas lograron atravesar los siglos con tanta vigencia como aquellas pronunciadas por Platón. Entre ellas, una de las más citadas en la actualidad sostiene: “No es en los hombres sino en las cosas donde hay que buscar la verdad”. La reflexión, lejos de limitarse al pensamiento abstracto, propone una mirada profunda sobre el conocimiento, la humildad intelectual y la manera en la que las personas construyen sus ideas y vínculos.

Para Platón, la verdad no debía depender de opiniones, simpatías o consensos sociales, sino del análisis racional de la realidad. La filosofía aparecía entonces como un camino para escapar de las apariencias y acercarse a aquello que permanece más allá de las emociones, las modas o los intereses personales. Este planteo se conecta también con otra de sus ideas más conocidas: “El sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él”.

Lejos de interpretarse como una simple regla social, la frase funciona como una declaración sobre la naturaleza del crecimiento humano. Según el pensamiento platónico, quien realmente busca aprender no intenta rodearse de personas que validen constantemente sus ideas o alimenten su ego, sino de individuos capaces de cuestionarlo, desafiarlo y ampliar sus límites intelectuales.

La filosofía platónica, lejos de quedar obsoleta, sigue llamando a repensar el presente (Foto: Generada con IA)

Esta postura exige reconocer las propias carencias y aceptar que siempre existe algo nuevo por aprender. En contraposición, el ignorante suele preferir ambientes donde pueda sentirse superior o cómodo, evitando el conflicto intelectual.

La idea se vincula directamente con el concepto griego de mímesis o imitación, fundamental en la educación de la Antigua Grecia. Platón sostenía que el entorno influye profundamente sobre el carácter y que convivir con personas virtuosas o más sabias podía generar una especie de transformación moral.

Así, el aprendizaje no era entendido como un proceso pasivo, sino como el resultado de un intercambio constante de ideas y cuestionamientos. La dialéctica, eje central de su filosofía, proponía precisamente eso: que solo a través de la conversación y el debate con mentes más preparadas era posible acercarse al conocimiento verdadero.

Una reflexión vigente en la era de las redes sociales

Las ideas de este pensador resurgen hoy con fuerza en un contexto marcado por las redes sociales, los algoritmos y las llamadas “cámaras de eco”, espacios digitales donde muchas veces las personas solo consumen opiniones similares a las propias. En ese escenario, la advertencia del filósofo adquiere una vigencia inesperada: la verdadera sabiduría no surge de la validación permanente ni del aplauso fácil, sino de la capacidad de transformar las propias ideas.

La constante necesidad de validación es lo que impide a las personas pensar y cuestionar pensamientos (Foto: Pexels)

Su pensamiento invita a convertir emociones como la inseguridad, la incomodidad o incluso la envidia en herramientas de aprendizaje y crecimiento. Rodearse de personas más preparadas, más inteligentes o emocionalmente más maduras no debería percibirse como una amenaza, sino como una oportunidad para evolucionar.

La filosofía, entendida desde esta perspectiva, deja de ser una meta abstracta para convertirse en un proceso continuo de mejora personal donde el principal enemigo es el estancamiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA