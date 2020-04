Tom Hanks. Recuperado del coronavirus, volvió a Los Ángeles

En avión privado voló con su mujer desde Australia a su casa en California. Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 15:33

A sus 63 años, Tom Hanks y Rita Wilson demostraron al mundo su tremenda fortaleza. Después de haber revelado que ambos habían dado positivo en coronavirus durante su último viaje a Australia, la pareja venció la enfermedad y, tras recibir el alta médica y pasar la cuarentena establecida, subieron a un avión privado para volar a Estados Unidos. "Estamos en casa y, como el resto de América, seguimos con el confinamiento y el distanciamiento social. Muchas gracias a todos los australianos que nos cuidaron. Su atención y orientación hizo posible nuestro regreso. Y muchas gracias a todos los que nos ayudaron con sus buenos deseos", escribió el actor en sus redes sociales una vez instalado en su mansión de Los Ángeles.

El 12 de marzo, la estrella de Forrest Gump y su mujer debieron ser internados en el hospital de Queensland, en Brisbane, Australia para tratar el Covid-19 del que ambos se habían contagiado. "Rita tenía escalofríos que iban y venían... Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos", escribió el actor, quien por ese entonces se encontraba en Oceanía filmando la bioepic inspirada en Elvis Preysler. Tras dar la noticia, la producción del film quedó suspendida y los equipos de trabajo debieron permanecer también en cuarentena.

Su casa en Los Ángeles en donde hoy hacen la cuarentena. Fuente: HOLA - Crédito: Grosby

Esta no es la primera vez que los Hank se enfrentan a un duro desafío. Hace once años, él fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y después ella sufrió un cáncer de mama por el que debió someterse a una doble mastectomía y a una posterior cirugía reconstructiva. El domingo pasado se cumplieron cinco años de aquella lucha y la actriz lo recordó así: "Esta fecha, 29 de marzo, celebro los cinco años de estar libre de cáncer después de haber tenido una doble mastectomía. Estoy muy agradecida por mi salud y también por los médicos, las enfermeras, los amigos y familiares que me ayudaron durante ese tiempo... Hoy celebro además la belleza de esta vida, las bendiciones que Dios me dio y mi buena salud, incluso ahora como una sobreviviente de Covid-19", concluyó.

Después de treinta y tres años de amor, Tom y Rita se transformaron en los héroes de su propia historia.

Felices y recuperados Fuente: HOLA

La imagen del momento en que emprendian vuelo hacia Los Ángeles Fuente: HOLA - Crédito: Grosby