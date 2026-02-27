Las efemérides del 27 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día Mundial de las ONG.

Esta fecha tiene como objetivo conmemorar la labor de las personas que forman parte de las organizaciones no gubernamentales y visibilizar su importancia e impacto en la sociedad. La creación de este día mundial surgió en el año 2010, a partir de la iniciativa del estudiante universitario Marcis Liors Skadmanis, quien cursaba una Maestría en Derecho Internacional y Legislación de este tipo de organizaciones. El 17 de abril de ese año la jornada fue reconocida oficialmente en el marco del IX Foro de ONG del Mar Báltico, que se realizó en Lituania, y contó con la aprobación de 12 países miembros.

El Día Mundial de las ONG celebra la labor de estas organizaciones, que llegan a lugares donde los estados a veces no

Efemérides del 27 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1812 – En Rosario, Argentina, Manuel Belgrano iza por primera vez la bandera nacional.

1902 – Nace el escritor estadounidense John Steinbeck. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1926 – Nace el cineasta y dramaturgo argentino Manuel Antín.

1931 – Nace la política y activista argentina Graciela Fernández Meijide

1932 – Nace la actriz británico-estadounidense Elizabeth Rosemond Taylor, más conocida como Liz Taylor.

1957 – Nace el músico y cantante británico Adrian Smith, miembro de la banda Iron Maiden.

1963 – Nace el escritor y periodista argentino Pablo De Santis.

1977 – En la cancha de Boca Juniors, Diego Armando Maradona debuta en la selección argentina en un amistoso frente a Hungría.

1985 – Muere el actor argentino Francisco de Paula.

1999 – Charly García se presenta en vivo ante más de 350 mil personas en Buenos Aires, Argentina.

2015 – Muere el actor estadounidense Leonard Nimoy. Interpretó al Sr. Spock en la serie de Star Trek.