Chau ruido y rayas: el truco casero para limpiar las gomas de los limpiaparabrisas

El correcto mantenimiento de las escobillas del limpiaparabrisas es vital para garantizar una visión óptima durante la conducción.

Muchos conductores notan ruidos extraños o un movimiento lento al activar el sistema, un inconveniente que ocurre incluso en vehículos nuevos. La función del limpiaparabrisas, inventado por Mary Anderson, en 1903, resulta esencial para la seguridad vial, aunque su eficacia disminuye si los componentes sufren cierto desgaste o suciedad acumulada.

El uso del limpiaparabrisas es fundamental y debe estar siempre prendido, por más que la lluvia no sea muy intensa

Existen tres causas principales para este mal funcionamiento. Primero, la instalación incorrecta o el movimiento inestable de la escobilla genera vibraciones.

Segundo, el paso del tiempo deteriora el material de las gomas, lo que exige un cambio de repuestos. Tercero, la acumulación de tierra o sedimentos sobre el vidrio produce un arrastre que genera ruido y posibles marcas en el cristal.

Ante estas situaciones, los especialistas recomiendan revisar la firmeza de las piezas y, ante cualquier duda, consultar a un experto para evitar daños mayores.

Cómo cambiar las escobillas del limpiaparabrisas

Para solucionar el ruido y evitar arañazos, un método viral en redes sociales propone una técnica de limpieza basada en insumos domésticos. El procedimiento consiste en aplicar vinagre sobre el área de la goma para eliminar la suciedad adherida.

Según el material consultado, el vinagre actúa como un potente desengrasante útil para limpiar plásticos.

Tras secar el componente, se debe aplicar una pequeña cantidad de vaselina. Este producto genera una capa protectora que permite el desplazamiento fluido del elemento sobre el vidrio. Es fundamental realizar este proceso con las escobillas fuera del cristal y asegurar que todos los residuos desaparezcan antes de colocarlas de nuevo en su posición original.

Las escobillas son un elemento de seguridad

Si bien este truco resulta efectivo para mantenimiento rutinario, la seguridad durante el manejo requiere atención constante. El sonido leve al inicio del funcionamiento, especialmente con poca agua, entra dentro de los parámetros normales de uso.

No obstante, si el sistema presenta una traba constante, la revisión técnica resulta indispensable para preservar la integridad del parabrisas. La clave reside en mantener las gomas libres de sedimentos y verificar que la estructura mantenga su tensión correcta.

Estos cuidados simples extienden la vida útil del sistema y mejoran la experiencia de manejo en días de lluvia. Con la aplicación de estos consejos, el conductor evita el recambio prematuro de las escobillas y asegura un funcionamiento silencioso en todo momento al transitar bajo condiciones climáticas adversas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA