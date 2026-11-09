Es estadounidense, viajó a Buenos Aires para ver a León XIV, y coincidió con la Marcha del Orgullo y Boca campeón: “Argentina, no lo entenderías”

Brendan, un influencer estadounidense, más conocido en redes sociales como Brendan del mundo, visitó Buenos Aires y coincidió con tres eventos multitudinarios: la Marcha del Orgullo, los festejos de Boca campeón y la llegada del papa León XIV.

Nacido en Florida hace 33 años, Brendan -que hace tres vive en la Argentina-, usó su cuenta de Instagram para grabar un video sobre la vivencia de estos acontecimientos que se dieron el último fin de semana y lo dejaron perplejo.

El testimonio de un influencer que vivió la Marcha del Orgullo, Boca campeón y la visita del Papa

“Estoy viviendo el fin de semana más argentino de la historia”, aclaró en el registro fílmico, aún absorto de estar presente en estos eventos que se dieron de manera consecutiva y que sucedieron en “solo 48hs encima”.

La 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que se celebró el pasado sábado, reunió a miles de personas enfrente del Congreso de la Nación. En los alrededores de este edificio histórico de la ciudad, se montaron escenarios para que la gente asista para darle color a esta jornada de lucha que se enarboló bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”.

Movilización de la 35.ª Marcha del Orgullo. Noelia Guevara

Ese mismo sábado, en horas de la tarde-noche, Boca Juniors venció por 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera. Este resultado agónico, gracias al tanto de Enner Valencia, coronó al Xeneize como el campeón anual de la Tabla General del torneo de la primera división.

“Marcha del Orgullo, una multitud en las avenidas con banderas, cantando y a la noche salió campeón Boca con un gol en el último minuto. Lo gritó la ciudad entera. Comenzaron los bocinazos, a gritar desde los balcones”, expresó el influencer que buscó dimensionar todo lo que vivió en apenas un puñado de horas.

Boca campeón de la tabla anual Manuel Cortina

El registro fílmico, que se publicó en la previa a la llegada del Papa a la Argentina, causó mucha emoción en Brandon que intentaba tomar dimensión de cómo se desarrollaron los hechos y sobre todo, de qué forma lo vivían los ciudadanos.

“Hay una misa en Palermo con tres millones de personas, es feriado nacional... Argentina, no lo entenderías”, finalizó el video.

Brandon estuvo presente en el Monumento de los Españoles

La referencia de la misa en Palermo fue sobre la presencia de León XIV en el Monumento de los Españoles. Este acto, que contó con una multitud a los costados del recorrido del papamóvil, lo tuvo como testigo a Brendan quien se encargó de brindar datos históricos y registró toda la algarabía de los presentes.

El itinerario de este lunes continuará hasta la noche y retomará el martes cuando el Papa viaje hacia la provincia de Córdoba. Tras su retorno, acompañará la vigilia con los jóvenes, nuevamente en el Monumento de los Españoles. Finalmente, el miércoles, hará una breve escala en la cárcel de Devoto para terminar su camino en la Basílica de Luján.