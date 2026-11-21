Una estructura que durante casi 20 años formó parte de un parque eólico en Austria encontró una nueva utilidad lejos de su función original. La empresa energética sueca Vattenfall convirtió la góndola de un aerogenerador en una pequeña vivienda sustentable, equipada con cocina, baño, calefacción y paneles solares. El proyecto busca demostrar que algunos componentes de las turbinas pueden reutilizarse una vez que dejan de producir electricidad.

La iniciativa, presentada en octubre de 2024 y compartida mediante el canal de YouTube Cool Ideas, forma parte de una serie de propuestas destinadas a reducir los residuos de la industria eólica. A través de la recuperación de materiales y la adaptación de estructuras existentes, la compañía intenta encontrar alternativas para aprovechar piezas que, debido a su tamaño y composición, presentan dificultades para ser recicladas.

Cómo es la casa sustentable construida con una turbina eólica

Una antigua turbina eólica que funcionó durante casi 20 años en Austria fue transformada en una vivienda sustentable (Foto: YouTube/ Cool Ideas)

La vivienda fue desarrollada a partir de la góndola de una turbina V80 de 2 megavatios, instalada en 2005 en el parque eólico de Gols, Austria. Esta estructura, ubicada originalmente a unos 100 metros de altura, se encargaba de proteger el generador y otros componentes mecánicos.

Durante su vida útil, el aerogenerador produjo aproximadamente 73 gigavatios hora de electricidad, una cantidad comparable al consumo anual de más de 29.000 hogares.

Tras su desmantelamiento, la compañía neerlandesa Business in Wind cedió la góndola para que pudiera transformarse en una vivienda. Sus dimensiones, de aproximadamente 10 metros de largo, 4 de ancho y 3 de alto, permitieron aprovechar el espacio interior sin modificar por completo su apariencia exterior.

El diseño estuvo a cargo del estudio Superuse, con la participación de Blade-Made y la constructora Woodwave. Por su parte, Feenstra, una empresa vinculada a Vattenfall, realizó las instalaciones eléctricas.

Qué comodidades tiene la vivienda y cómo funciona

El interior de la antigua estructura industrial fue adaptado para incorporar una cocina, un baño y una sala de estar (Foto: YouTube/ Cool Ideas)

A pesar de su origen industrial, el interior fue acondicionado para ofrecer las comodidades básicas de una casa pequeña. Cuenta con una cocina, un baño y una sala de estar, además de muebles recuperados y materiales seleccionados por sus características sustentables.

Para reducir el consumo energético, se instalaron paneles solares, una bomba de calor para climatizar los ambientes y un sistema de calentamiento de agua mediante energía solar.

La casa sustentable cuenta con paneles solares, calefacción y diferentes tecnologías destinadas a mejorar su eficiencia energética (Foto: YouTube/ Cool Ideas)

La vivienda fue presentada al público durante la Dutch Design Week, realizada en Eindhoven, Países Bajos, en octubre de 2024.

Jos de Krieger, socio de Superuse y Blade-Made, destacó las posibilidades que abre este tipo de proyectos: “Si una estructura tan compleja como una casa es posible, muchas soluciones más sencillas también son viables y escalables”.

Aunque se trata de una experiencia experimental, sus desarrolladores consideran que podría servir como inspiración para reutilizar otras estructuras provenientes de parques eólicos.