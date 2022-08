Tras una denuncia viral, Airbnb tuvo que retirar la polémica oferta que incluía “una cabaña de esclavos de 1830″

La compañía Airbnb retiró este jueves de su listado de propiedades en oferta una vivienda en el estado de Misisipi, Estados Unidos, que incluía “una cabaña de esclavos de 1830″, después de que fuera denunciada por un abogado a través de un video que se volvió viral.

Se trata de la cabaña Panther Burn Cottage, ubicada en la plantación Belmont en Greenville, que debió ser eliminada por el sitio web y la compañía se vio obligada a emitir un comunicado de disculpas debido a las críticas que se recibió.

La compañía salió posteriormente con un mensaje de disculpas: “Propiedades que han servido para albergar esclavos no tienen lugar en Airbnb. Pedimos disculpas por los traumas o el dolor causados por la presencia en esta lista y por no haber actuado antes para resolver este problema”.

La casa en cuestión se presentaba como parte de una mansión en Greenville, Misisipi, e incluía esa “cabaña de esclavos” que había sido totalmente remozada como un “bed and breakfast” para incluir todas las comodidades de una vivienda rural en mitad de una plantación.

Su propietaria, aseguró que no sabía que se trataba de una cabaña para esclavos Twitter: @darafaye

Un abogado negro de Nueva Orleans llamado Winton Yates denunció esta publicidad en su cuenta de TikTok y en pocas horas su video acumuló más de 2,6 millones de visitas, lo que forzó a la compañía a actuar.

Yates describió en el material como particularmente hirientes algunos de los comentarios que la propiedad había merecido por parte de algunos usuarios: entre ellos había quien describía el lugar como “un sitio chévere, mejor que un hotel”, o quien señalaba: “Qué lugar delicioso para meterte en la Historia y en la hospitalidad sureña”.

La gran mansión a la que pertenece la “cabaña de esclavos” es propiedad de la Plantación Belmont, un terreno que durante décadas fue explotado para el cultivo de algodón, que era recogido por los esclavos negros antes de la Guerra de Secesión que puso fin a la esclavitud.

La cabaña desató una gran polémica en redes sociales Twitter: @darafaye

Qué dijo su dueño

Al mismo tiempo que Airbnb se expresó, su propietario Brad Hauser, también ofreció sus disculpas y afirmó que el anuncio del alquiler del inmueble era un remante del dueño anterior. En este sentido, explicó que su predecesor lo había bloqueado en las redes sociales y de las cuentas de alquilar, por lo que él se enteró una vez que esta historia se hizo viral.

De esta manera, nuevo propietario de Belmont Plantation, en diálogo con CNN, detalló: “Como nuevo propietario durante tres semanas de The Belmont en Greenville, Misisipi, me disculpo por la decisión de ofrecer a nuestros huéspedes una estancia en ‘el cuartel de esclavos’ que se encuentra en la parte posterior de la casa preguerra de 1857 que ahora funciona como un ‘bed and breakfast’. También me disculpo por haber insultado a los negros cuyos antepasados eran esclavos”.

Airbnb se disculpó por su publicación Twitter: @darafaye

Asimismo, Hauser señaló que al momento de adquirir la propiedad los vendedores le aseguraron que no era un cuartel de esclavos porque el edificio no era lo suficientemente antiguo como para haber albergado a personas esclavizadas. Finalmente, demostró su sentimiento de culpa y afirmó que no volverá a ofrecer su inmueble en alquiler.