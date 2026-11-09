Tres frutas ideales para sembrar en departamentos: utilizan botellas recicladas y necesitan poca tierra

La tendencia de cultivar alimentos en el propio hogar gana adeptos en los centros urbanos. La falta de jardín tradicional no impide el desarrollo de una huerta, ya que los balcones y ventanas ofrecen condiciones lumínicas aptas para el crecimiento de especies frutales. Con la correcta selección de envases plásticos reciclados, sustrato nutritivo y el mantenimiento del drenaje, es posible obtener una cosecha propia en espacios reducidos.

Las frutillas representan una opción práctica para iniciarse en esta tarea: esta planta posee raíces superficiales y un hábito rastrero que facilita su adaptación a recipientes limitados. El método sugiere la utilización de botellas de al menos dos litros, con agujeros en la base para asegurar la salida del excedente de agua. El plantín debe quedar con la corona al nivel de la superficie, sin enterrar las hojas. Esta especie requiere iluminación constante y humedad en el sustrato, aunque rechaza el encharcamiento. La disposición vertical de estos envases mejora notablemente el aprovechamiento del área disponible en departamentos.

Las frutillas representan una opción práctica para iniciarse en esta tarea

Los tomates cherry constituyen una alternativa funcional para el consumo cotidiano. No obstante, esta especie exige un volumen mayor de tierra en comparación con la frutilla. Se recomienda el uso de bidones con una capacidad mínima de 20 litros y una profundidad de 30 centímetros. El desarrollo radicular necesita este espacio para garantizar la salud de la planta. Por su parte, la Universidad Estatal de Iowa indica que las variedades compactas resultan las mejores candidatas para el cultivo en macetas y sugieren volúmenes cercanos a los 7,6 litros por unidad. Estas plantas demandan entre seis y ocho horas de sol directo, además de un tutor para sostener los tallos durante su crecimiento.

Los ajíes completan esta terna de frutas para huertas urbanas. Estos frutos prosperan en recipientes amplios que permiten un drenaje eficiente. Se sugiere el empleo de bidones reciclados bien limpios, ya que la profundidad del contenedor impacta en el rendimiento final. Es vital el uso de sustrato fértil con compost maduro, ya que este insumo aporta los nutrientes necesarios para el vigor de la planta. La ubicación ideal implica varias horas de luz solar y un control riguroso del riego para evitar la acumulación hídrica. La elección de variedades compactas facilita la gestión del espacio en balcones pequeños.

Los ajíes completan esta terna de frutas para huertas urbanas

La preparación de los envases constituye un paso clave para el éxito del cultivo. Es imperativo el lavado exhaustivo de las botellas para eliminar restos de bebidas o etiquetas. La realización de perforaciones en el fondo previene la pudrición radicular y asegura la oxigenación de la tierra. La protección contra el calor excesivo también resulta fundamental, ya que el plástico puede recalentarse bajo el sol intenso.

Para mitigar este efecto, se recomienda el uso de envases claros o el revestimiento de los laterales con materiales aislantes. La constancia en el riego garantiza que la humedad del sustrato permanezca estable sin llegar al estancamiento, lo cual preserva la integridad de las raíces en estas estructuras domésticas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA