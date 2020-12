Un grupo de especialistas se propuso encontrar la ubicación de la zona denominada Tierra de Punt, llamda "Tierra de Dios" por los antiguos egipcios Crédito: British Museum

Especialistas se propusieron encontrar la ubicación de la Tierra de Punt. Los antiguos egipcios la llamaban "Tierra de Dios", y solían viajar largas distancias hasta ella, para conseguir incienso y babuinos vivos. El lugar exacto donde estaba el lugar es un misterio desde hace más de un siglo.

Sin embargo, a raíz de un trabajo publicado en eLife, que fue replicado por el Daily Mail, se empieza a revelar dónde estaba emplazada. Un equipo del Dartmouth College comenzó a rastrear la ubicación geográfica de babuinos momificados de 3300 años encontrados en tumbas y templos egipcios que se cree que se originaron en Punt. Para el trabajo, compararon los especímenes con muestras de tejido de los animales modernos que viven en partes de África.

Los análisis realizados en los babuinos momificados arrojaron luz sobre uno de los territorios que comercializaba con los antiguos egipcios Crédito: elifesciences.org

Para el estudio, el equipo analizó 155 babuinos momificados descubiertos en Egipto con un enfoque en los del período del Imperio Nuevo (1550 a. C. a 1069 a. C.) y el período ptolemaico (305 a. C. a 30 a. C.). A su vez, tomaron muestras de tejido de 155 babuinos modernos de 77 ubicaciones en el este de África y el sur de Arabia para incluir todas las ubicaciones hipotéticas de Punt.

Tras el examen, descubrieron que varios de los babuinos momificados nacieron fuera de Egipto, probablemente en Eritrea, Etiopía o Somalia. Este hallazgo redujo la ubicación posible de la "Tierra de Dios". Los científicos creen que Punt se encuentra en algún lugar de la región sur del Mar Rojo en África o Arabia.

Los datos también muestran que los animales murieron poco después de llegar a Egipto, debido a que su esmalte y cabello no mostraban signos de firmas de oxígeno del agua potable del país.

Se descubrió que los babuinos momificados probablemente hayan nacido en Eritrea, Etiopía o Somalia Crédito: elifesciences.org

Sin embargo, cinco especies momificadas del período ptolemaico reflejaron niveles de estroncio que son consistentes con un origen egipcio. El equipo dice que esto "proporciona indicios de un programa de cría en cautiverio de babuinos, probablemente en Memphis, una antigua capital en el Bajo Egipto, al noroeste del Mar Rojo".

La importancia de los monos

Los antiguos egipcios creían que los babuinos Papio hamadryas eran animales sagrados y los usaban como símbolos en el arte y la religión. Muchos de sus ejemplares fueron momificadas en posición sentada con la cola enrollada a la derecha de su cuerpo. También fueron momificados los primates de la especie Papio Anubis, aunque a estos especímenes se los envolvía con menos cuidado.

A pesar de la importancia de los babuinos en Egipto, estos primates no eran nativos de la región y debían ser comercializados en otros puntos, específicamente, en Punt, la "Tierra de Dios". Allí, además, había otros artículos considerados exóticos, como incienso, oro y pieles de leopardo.

Los babuinos era momificados por los antiguos egipcios, pero no eran animales nativos de la región Crédito: elifesciences.org

La ubicación exacta del lugar fue motivo de debate durante más de 150 años en el mundo académico. "La navegación de larga distancia entre Egipto y Punt, dos entidades soberanas, fue un hito importante en la historia de la humanidad porque impulsó la evolución de la tecnología marítima. El comercio de artículos de lujo exóticos, incluidos los babuinos, fue el motor de las primeras innovaciones náuticas", explicó Nathaniel J. Dominy, autor principal del estudio y profesor de antropología en el Dartmouth College.

"Muchos ven el comercio entre Egipto y Punt como el primer paso marítimo de una red comercial conocida como la ruta de las especias, que continuaría dando forma a fortunas geopolíticas durante milenios. Otros académicos lo expresaron de manera más simple, describiendo la relación Egipto-Punt como el comienzo de la globalización económica", aclaró Dominy. Dentro de esta relación comercial, los babuinos eran piezas claves.