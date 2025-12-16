Este es el hallazgo arqueológico del año

En el 2025, la arqueología mundial se encontró ante un hito sin precedentes que redefine la cronología de las prácticas de momificación, tradicionalmente asociadas a las civilizaciones de Egipto y los Andes. En septiembre, un equipo de la Australian National University reveló un conjunto de restos humanos momificados en once yacimientos del sudeste asiático con una antigüedad que se remonta a más de 12.000 años. De esta manera, se convirtieron en las momias más antiguas encontradas hasta el momento.

Este hallazgo en Papúa Nueva Guinea desplazó a las momias de Chinchorro, en Chile, datadas en 7.000 años, y a las egipcias, con 4.500 años de antigüedad, como los ejemplos más pretéritos y longevos documentados en la historia humana.

El método de preservación identificado en estos cuerpos antiguos consiste en una deshidratación por humo, una técnica que se suma a la diversidad de prácticas funerarias que el ser humano desarrolló a lo largo de su evolución. Este formidable descubrimiento fue destacado por National Geographic como el hallazgo arqueológico del año, dada su excepcional capacidad para descentralizar la mirada histórica.

La momificación de los cuerpos se daba a través del humo (Foto: PNAS)

Tradicionalmente, esta perspectiva solía gravitar de forma predominante en torno a la cuenca del Mediterráneo, con especial atención a Egipto, y las culturas andinas de América del Sur. Sin embargo, las investigaciones en esta vasta región del Pacífico Oriental fuerzan ahora a reestructurar la cronología universal y a reconocer que las prácticas de conservación funeraria tienen raíces tan profundas y variadas como la propia humanidad, mucho más allá de los valles del Nilo o las complejas culturas andinas.

La trascendencia de este descubrimiento arqueológico no se limita a la reubicación geográfica del origen de la momificación, sino que se extiende a su profundo impacto sobre el conocimiento científico. Al duplicar la antigüedad conocida de las prácticas de momificación, este hito obliga a la comunidad científica a desafiar y reformular teorías anteriores sobre el origen y la evolución de estas técnicas ancestrales.

Este proceso de cuestionamiento y reevaluación constante refuerza el carácter dinámico y progresivo de la arqueología, una disciplina fascinante que avanza mediante la revisión continua de sus paradigmas. Las momias, desde los albores de la arqueología en el siglo XIX, son un testimonio invaluable del estilo de vida de nuestros ancestros, ofreciendo información crucial sobre sus dietas, enfermedades y complejos rituales funerarios.

Las momias llaman la atención de la comunidad científica desde hace décadas (Foto: PNAS)

Aunque el año 2025 fue particularmente prolífico en hallazgos arqueológicos que maravillaron a aficionados y al público general por igual, las momias del sudeste asiático se llevan el reconocimiento principal por parte de la publicación especializada. Entre los finalistas para esta distinción se encontraban descubrimientos tan variados como el monumento maya más antiguo y grande jamás documentado, interpretado como un mapa del cosmos de hace 3.000 años; el emocionante rescate de un enorme barco medieval que apareció durante unas obras urbanas en Barcelona; o el revelador fresco en Pompeya que dejó al descubierto un culto secreto.

Todos estos hallazgos son, sin duda, de gran valor, pero la antigüedad y las implicaciones teóricas de los restos momificados del sudeste asiático ofrecen una perspectiva radicalmente nueva sobre la profunda historia de la humanidad, obligando a una reescritura de los primeros capítulos de eso tan fascinante a lo que se llama historia.