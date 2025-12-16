Descubren una escalera subterránea que conduce a la “Pompeya perdida” donde los romanos hacían fiestas privadas

Pompeya volvió a ser noticia a nivel internacional después de que un grupo de arqueólogos italianos desenterrara una escalera que conduce a una parte “perdida” de la ciudad. La primera hipótesis habla de un salón de fiesta para la elite. Este trabajo podría cambiar la mirada de cómo se concibe la historia del yacimiento tras la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C.

Cada vez que sucede un hecho de gran envergadura en el parque arqueológico, rápidamente tiene repercusión en el mundo por la importancia que posee, a diferencia de otros vestigios del Imperio romano que quedaron devastados por el paso del tiempo. Al tratarse de una ciudad que todavía conserva sus calles, casas y edificios públicos como hace 2000 años, es un punto de interés para la investigación de una de las civilizaciones que más influyó en Europa.

La escalera hallada conducía hacia una terraza en donde un grupo de la elite pompeyana se reunía (Fuente: Instagram/@pompeii_parco_archeologico)

En un reciente informe del parque pompeyano, describieron que los arqueólogos hace tiempo que habían detectado parte de la escalera, pero que no conducía a nada. Después de un arduo trabajo, excavaron en sus laterales y dedujeron que dirigía a una terraza, en la que los habitantes habrían celebrado fiestas privadas.

Durante siglos las casas quedaron cubiertas por la ceniza del volcán, lo que para muchos pareció que se trataban de simples construcciones de una planta, en realidad poseían un mayor tamaño, solo que el piso principal quedó enterrado cinco metros, al igual que los sótanos.

Así era por dentro la torre para observar el horizonte de la familia de la casa Tiaso (Fuente: Instagram/@pompeii_parco_archeologico)

En el artículo publicado en el sitio web oficial del parque, sumaron imágenes en 3D hechas en Berlín, que contribuyeron a comprender cómo es la parte oculta de Pompeya, la que todavía no fue descubierta. Esto se llevó a cabo bajo el programa Pompeya Reset, que pretende conservar imágenes digitales de toda la ciudad.

Así se habría visto por fuera la villa romana con tres plantas que desconcertó a los arqueólogos (Fuente: Instagram/@pompeii_parco_archeologico)

Para probar la técnica nueva de escáner, los expertos utilizaron de ejemplo la Casa de Tiaso, que posee una escalera que no lleva a ninguna parte. En principio se pensó que era un segundo piso destruido, pero más tarde concluyeron que pudo ser una torre para ver el horizonte y tener reuniones de alto nivel.

“La hipótesis se trata de una torre que sirvió para observar la ciudad y el golfo, pero también las estrellas por la noche, como están atestiguadas tanto en la literatura, como en el arte. De hecho, muchas pinturas de villas de Pompeya muestran torres como un elemento arquitectónico. Las villas a su vez se convierten en el modelo de vivienda urbana de la elite”, señalaron en el comunicado.

Parte de la Casa de Tiaso en pleno proceso de restauración (Fuente: Instagram/@pompeii_parco_archeologico)

Por su parte, el director del parque, Gabriel Zuchtriegel, dijo: “La investigación arqueológica en Pompeya es sumamente compleja. Además del trabajo de campo, con excavaciones que revelan contextos intactos de la vida en el mundo antiguo y nuevas historias que contar sobre la tragedia de la erupción, también existe investigación no invasiva, que consiste en el estudio y la formulación de hipótesis reconstructivas de lo que no se conservó, pero que completa nuestro conocimiento del sitio”.

De este modo, el proyecto de la “Pompeya Perdida” busca darle valor al yacimiento desde otro punto. Es una iniciativa que “se compone principalmente de las plantas superiores, esenciales para comprender la vida en la ciudad antigua”. Al combinar los datos en un modelo digital 3D, es posible desarrollar hipótesis reconstructivas que ayudan a comprender la experiencia, los espacios y la sociedad de la época.