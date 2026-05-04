Un deseo la alejó de Argentina, cuenta lo que recuperó y el lado b de vivir en Austria: “El costo de romper la confianza”

Quería cumplir con una meta antes de morir y dejó Argentina por un destino muy especial, Malta, hasta que Austria apareció en el camino...

PARA LA NACION Carina Durn Escuchar Nota

Claudia mira a su alrededor y reconoce en Hard, Austria, a una ciudad tranquila, ordenada, profundamente amigable con el medio ambiente. Las bicisendas están perfectamente señalizadas, y con la primavera, la naturaleza y las personas florecen. El clima, de hecho, fue lo primero que le sorprendió cuando llegó como nueva residente, esperaba inviernos siberianos y se encontró con unas pocas nevadas por temporada: “Para nosotros, que amamos el frío, no fue una grata sorpresa”.

El alemán `brusco´, como lo describieron sus propios profesores, fue un choque, y luego llegó el impacto humano: “Los austriacos son distantes. Recuerdo el día que le mandé un mensaje a mi primera amiga aquí con un cariñoso `Hola, amiga, ¿cómo estás?´. Su respuesta fue escueta: `Sí, decime´. Fue un baldazo de agua fría. Pero aprendí a leer ese `decime´ sin drama: no es frialdad, es simplemente otra forma de estar en el mundo”.

El clima, de hecho, fue lo primero que le sorprendió cuando llegó como nueva residente, esperaba inviernos siberianos y se encontró con unas pocas nevadas por temporada: “Para nosotros, que amamos el frío, no fue una grata sorpresa”. Claudia Di Paolo

“Algo muy lindo es que los domingos todo cierra, excepto los cafés para proteger al pequeño comerciante. Y en esos domingos tranquilos aparece algo que me encanta: viveros con plantas en la vereda, heladeras con huevos frescos, jardines con flores listas para cortar. Todo con su precio y una cajita para dejar el dinero. Sin nadie que controle. Solo confianza”.

“Para esta sociedad, el costo de romper la confianza es infinitamente mayor que el beneficio de llevarse algo sin pagar. Esa conciencia colectiva, para mí, es admirable”, continúa Claudia mientras repasa el impacto que le causó emigrar a Austria, cuando hasta hacía poco habitaba en un país que conquistó su corazón, Malta: “Un mundo de mares turquesas, calles angostas y el sueño de la ciudadanía italiana ya conquistado”.

Y más allá de Malta, otro gran amor: Argentina. Y entonces, en días de nostalgia, Claudia se pregunta qué sentido tiene seguir viaje cuando uno se puede quedar.

El deseo de completar la identidad

De niña, Claudia Di Paolo adoraba escuchar las historias del nono y la nona contadas por su padres y la abuela Angelita. A través de las palabras podía imaginarlos a ellos y a los paisajes de una Italia que despertaba en ella una fascinación creciente. Y junto a las historias, a sus manos llegaron objetos mágicos: una estampita, una medalla, y la cruz que su abuelo le había regalado a su abuela y que ella llevaba siempre consigo.

Entre postales imaginarias y tesoros que guardó con mucho amor, Claudia se miraba al espejo y a través del reflejo podía reconocer sus facciones en las de sus antepasados, así como sus gestos y una personalidad que delataba que la italianidad corría por su sangre.

“Y hace varios años el deseo de completar mi identidad a través de la obtención de la nacionalidad italiana comenzó a arder cada vez con más fuerza dentro mío. Sentía que una parte de mi origen no estaba completa. Siempre me decía: no me voy a morir sin la ciudadanía”, rememora Claudia.

Claudia Di Paolo trabaja de manera remota, lo que le facilitó la decisión.

Un destino inesperado y una interrogante con respuesta: “¿Por qué me llevó tanto tiempo tomar la decisión?”

Los años pasaron, y con ese fuego creciente, llegó el 2022 y Claudia supo que era hora de tomar una decisión: quedarse o salir finalmente a perseguir su gran sueño. Hacía tiempo ya que se había casado y tenía una vida armada, pero el deseo de ambos por dar un salto hacia lo desconocido fue más fuerte y los llevó por un rumbo desconcertante para la mayoría: vender todo y vivir en Malta.

¿Por qué Malta?, preguntaba el entorno. ¿Dónde queda?, continuaba la mayoría, incapaz de ubicar el territorio en el mapa. Había un plan: Claudia trabajaba con éxito de forma remota como coach empresarial e individual y su marido -quien renunció a su empleo- tenía la posibilidad de hacer un curso que les permitía vivir legalmente y trabajar medio tiempo. Y, mientras tanto, Claudia cruzaría al país vecino. Italia, para iniciar el tan anhelado trámite de ciudadanía.

Malta se ubica entre Sicilia y la costa de África del Norte. Es una nación conocida por sus sitios históricos vinculados a sus regímenes, incluidos romanos, moros, los Caballeros de San Juan, franceses y británicos. @claudiabeatrizdipaolo

“Todo resultó mejor de lo esperado”, revela. “Mi marido consiguió trabajo de su profesión inmediatamente y yo logré mi propósito también. El proceso fue realmente duro para mí. Pero es tan grande la satisfacción de haberlo logrado que, mirándolo a la distancia, ya no me parece tan duro”.

“Siempre me pregunté por qué me llevó tanto tiempo tomar la decisión. Encontré las respuestas gracias a mi profesión. Para mí tomar decisiones tan complejas no tiene que ver con la valentía, todos los seres humanos somos valientes, basta con vivir. El secreto está en tener una motivación suficiente, definida, intensa, planeada y libre de emociones negativas. No es cuestión de valentía. Es encontrarle valor a aquello por lo cual arriesgarse. Si se siente la necesidad de escapar de un lugar, más `te atornillás´ en él. Es cambiar el seteo mental. Enfocarse en `ir hacia... para´ en lugar de `escapar de... por´. Este pensamiento da impulso a tomar la decisión. Y nos da claridad para que no queden cosas pendientes en el lugar que dejamos”.

De Argentina a Malta, para cumplir el sueño de la ciudadanía italiana.

Afrontar la despedida y afectar la vida de los demás con las decisiones propias: “Tomar la decisión de vivir nuestra propia vida, duele”

Toda decisión conlleva pérdida, es la parte inevitable de la historia y Claudia jamás dimensionó cuánto dolería. Anunciar la novedad a su familia fue duro, sobre todo cuando tocó el turno de sus padres.

La decisión la habían tomado en noviembre del 2022, pero dejaron pasar la Navidad y el Año Nuevo para dar la noticia en los primeros días de enero, ya con pasajes en mano para partir en marzo.

“Fue un momento que nunca voy a olvidar. Siempre explico a mis clientes que negar una emoción hace que inevitablemente se anule la contraria. Y en ese momento lo viví. Puse mi mejor cara de serenidad y cordura, pero fue cuestión de doblar la esquina para sentir cómo el alma se desgarraba”, dice Claudia, conmovida.

En busca de un sueño y un nuevo presente. @claudiabeatrizdipaolo

“Y luego se concretó y llegó la despedida. Viví en carne propia lo que significa irse del país. Es una experiencia fuerte y confusa, ver toda nuestra vida desde lejos. Lo entendí así: tomar la decisión de vivir nuestra propia vida, duele. Soy consciente de que nuestras decisiones impactan en otros. Por eso creo que la experiencia de irnos es un aprendizaje para todos los que nos rodean”.

“Creo que nunca son suficientes las palabras para mitigar el dolor de la distancia. Fue y sigue siendo doloroso. La experiencia de emigrar no es solo nuestra: lo único que es nuestro es la decisión; el movimiento es para muchos”.

Destinos Inesperados

Malta, casi un pueblo de costumbres diferentes: “No se parece en nada a mi extensa Argentina”

Malta, aquel rincón del mundo de dimensiones pequeñas y una población estimada de 420 mil habitantes, emergió pintoresca. Envuelta en sensaciones encontradas, Claudia pudo apreciar su peculiar belleza terrosa, rodeada por el mar Mediterráneo, con aguas cristalinas y cálidas: “Da gusto nadar en ellas”.

En las costas, halló dos mares, el de agua calma en los días sin viento, y el que permite incluso surfear cuando la brisa se transforma en un pequeño vendaval. Descubrió que muy pocas playas son de arena, que la mayoría son de piedra, largas, pero angostas.

“La luna tiene un brillo especial, a pesar de los reclamos de los habitantes por la alta polución que no permite ver las estrellas como antes, según dicen. De repente te parás en una esquina y para ambos lados ves el mar”, continúa.

"La luna maltesa tiene un brillo especial", asegura Claudia. @claudiabeatrizdipaolo

“Malta es un país completamente diferente a lo que estoy acostumbrada. Calles y veredas angostas y la posibilidad de ir caminando a todos lados, no se parece en nada a mi extensa Argentina. El verano es intenso (45° en el día, 40° por la noche), sin embargo, no la pasé tan mal. Evidentemente el factor determinante es la humedad de Buenos Aires”.

“Los idiomas oficiales son el maltés y el inglés. Por el hecho de haber sido colonia inglesa, manejan del lado derecho y los cruces peatonales son iguales a la cultura inglesa. El maltés es una lengua que deriva del árabe y tiene influencia de lenguas como el italiano y el griego. Por lo que fonéticamente es una gran mezcla”, agrega.

“Malta es un país completamente diferente a lo que estoy acostumbrada. Calles y veredas angostas y la posibilidad de ir caminando a todos lados, no se parece en nada a mi extensa Argentina. El verano es intenso..." @claudiabeatrizdipaolo

“No me gusta mucho el tratamiento de la basura y el tráfico. Lo bueno es que tienen una política de reciclado de residuos: por eso es imperativo separar la basura en orgánica, reciclable, común y vidrio. Y hay días definidos y color de bolsas específicos para desecharla. Sin embargo, a pesar de esta excelente costumbre, no cuidan la limpieza de la calle, por ejemplo, no levantan las deposiciones de los perros, tiran papeles o botellas en la calle y no acostumbran a lavar las veredas”.

“En otro orden de las cosas, es llamativa la inmigración aquí: latinos, indios y africanos, principalmente”.

Malta es un popular destino turístico con su clima cálido, numerosas áreas recreativas y monumentos arquitectónicos e históricos, incluidos tres sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. @claudiabeatrizdipaolo

Malta y un pacto de confianza: “La sensación de que el hogar se extiende al afuera es muy tranquilizadora”

Con el correr de los meses, Claudia descubrió uno de los mayores valores de la sociedad maltesa: el pacto de confianza que más tarde reconocería con fuerza en Austria. Cierto día, decidió realizar su trabajo desde un bar cercano a su hogar y tuvo que ausentarse por un tiempo del espacio, dejando allí la computadora, auriculares y más. Al regresar, todo se hallaba en su lugar tal cual lo había dejado. Tras aquella experiencia, la situación se reiteró con los mismos resultados.

Fue así que con el tiempo, Claudia comenzó a recuperar hábitos perdidos en la Argentina a causa del temor, como barrer la vereda, salir a caminar de noche, usar el celular libremente en la calle: “Me da mucho gusto ser parte de ese pacto de confianza implícito, me permitió recuperar la confianza en el afuera. La sensación es mucho más gratificante de lo que puedo expresar. La sensación de que el hogar se extiende al afuera es muy tranquilizadora”.

“La calidad de vida en Malta es muy buena. y los ingresos permiten vivir cómodamente. La estabilidad económica es un factor muy importante: saber que vas a gastar siempre lo mismo en el mercado es un gran valor al momento de planear la economía del hogar”, continúa.

“La sensación de que el hogar se extiende al afuera es muy tranquilizadora”, dice Claudia. @claudiabeatrizdipaolo

“Trabajo de manera remota como coach ejecutiva, lo que significa que no tengo una oficina, ni compañeros de trabajo, ni el roce cotidiano que facilita los vínculos. La integración ni en Malta ni ahora en Austria, en ese contexto, viene sola. Hay que salir a buscarla”, explica Claudia, quien asimismo antes de dejar Malta, publicó su libro Tu cambio es mi regalo: “un homenaje a todo lo que los cambios nos enseñan cuando nos animamos a abrazarlos”.

Libertad, divino tesoro: “La libertad de elegir es para mí la base de mi felicidad”

Cuando aún le quedaba mucho de Malta por descubrir y conquistar, la vida invitó a Claudia a dar un nuevo giro. Por el trabajo de su marido, se mudaron a Hard, a orillas del Lago Constanza. Llegaron con expectativas y una pregunta que les recordó a su partida de la Argentina: ¿estaremos a la altura de este nuevo desafío?

Para Claudia, Hard, otro lugar en el mundo sin dudas inesperado, hoy le permite explorar otras cosmovisiones, pero también sumergirse en su propia identidad desde una perspectiva nueva, más amplia y libre de los condicionamientos inevitables que trae consigo nuestro lugar de nacimiento y nuestra crianza.

Hard, a orillas del Lago Constanza.

Con emoción recuerda a aquella niña que alguna vez fue, la que acariciaba la cruz, la estampita y la medalla de su nona, y soñaba con salir a explorar sus raíces, a fin de comprender y completar su identidad: ”Hay algo que quien no lo vivió difícilmente pueda entender: meter toda una vida en una valija y salir a empezar de nuevo no es romántico, es valiente. Y duele. Duele dejar atrás los afectos, los lugares conocidos, los rituales cotidianos que uno ni siquiera sabe que ama hasta que ya no están. Como en Argentina, en Malta dejé amigos con quienes nos ayudamos a sostener el difícil momento que significa emigrar”.

“Pero también es verdad —y lo digo con toda convicción— que cada mudanza, cada desarraigo, nos fortalece. Nos templa el carácter. Nos obliga a superarnos, a descubrir recursos que no sabíamos que teníamos. Volver a empezar nos hace más grandes por dentro”, asegura Claudia, que en su búsqueda de integración se sumó a las mesas de idiomas (Sprachenhock) que se organizan una vez al mes en Hard, y en la cual lidera la mesa de español.

“La libertad de elegir es para mí la base de mi crecimiento personal”. @claudiabeatrizdipaolo

“Esta experiencia me permitió ratificar en primer lugar aquello que desde siempre para mí fue un valor innegociable: la libertad”, reafirma Claudia. “La libertad de elegir es para mí la base de mi felicidad”.

“Y por otro lado, esta decisión de vida me permitió reforzar la confianza en mis posibilidades Hoy no dudo de que, con un objetivo claro y definido, puedo lograr todo aquello que me proponga. Aprendí que los límites solo están en nuestras cabezas. Afuera los límites no existen”, concluye.

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