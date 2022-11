Un exfisicoculturista mostró el terrible daño que los esteroides le hicieron a la piel: “Un dolor agonizante”

escuchar

Su primer brote fue a mediados de 2020, Dave Hartrey, de 24 años, llevaba dos tomando esteroides con la intención de potenciar su musculatura y llegar a convertirse en fisicoculturista. Pero, con el paso del tiempo, los efectos secundarios lo alertaron y lo que vio en su piel lo espantó. Ahora, se dedica a concientizar a los deportistas sobre cómo impactó en su salud esta práctica, a través de su cuenta de TikTok, donde acumuló más de 15 mil seguidores. “Menos músculos, más sonrisas”, fue su lema.

Hartrey hizo ejercicio desde que era un adolescente, con 15 años. Cuando cumplió la mayoría de edad, decidió empezar a ir al gimnasio y entrenar con profesionales que lo orientaran. “Cuando empezás a progresar, te ofrecen esteroides y, como el culturismo en una carrera corta, simplemente decidí hacerlo”, contó el joven, que reside en Waterford (Irlanda), según consignó Daily Mail.

Dave Hartrey contó su experiencia al tomar esteroides en su perfil.

Aunque advirtió de la realidad oculta que abarcó está práctica. “Es realmente importante decir cómo con los esteroides, al ingerir testosterona, pueden provocar que tu cuerpo no produzca el mismo nivel de forma natural después. Es solo uno de los riesgos”, apuntó. Dave reconoció que este anabólico lo ayudó a aumentar el volumen de su masa muscular. Pero también aseguró que no mereció la pena, por los efectos secundarios que sufrió. “Tuve mi primer brote en la espalda en 2020 y reduje la cantidad de esteroides que tomaba”, contó.

El joven decidió continuar intentándolo. “Consulté a los mejores entrenadores del negocio y confié en ellos. Tratamos de llegar a un ciclo en el que no me brotara. Pero en febrero de 2021 tuve un episodio muchísimo peor. Tenía forúnculos en la espalda, en el pecho, en la cara y en los brazos”, señaló. Pero priorizó su pasión por el fisicoculturismo a su salud, cuando lo invitaron a entrenar con referentes del área.

El joven sufrió tres episodios severos de brotes. Instagram: davehartrey

Su estado de ánimo también cambió. “Sentía mucha presión con mi rutina de cada día”, relató. Además, antes de abandonar la práctica, sufrió un tercer brote, que conllevó un reposo durante 9 meses. “Sentía un dolor agonizante. Tenía tantas llagas abiertas en la espalda que no podía salir de casa”, destacó.

Una reparación de cientos de dólares

El último episodio fue determinante y Dave dejó de tomar esteroides. Pero las marcas quedaron presentes en su piel: profundas cicatrices en la espalda, el pecho y los brazos. Ahora, el joven empleó las redes sociales para concientizar de los efectos que produce este anabólico, mientras se encuentra en lista de espera para eliminar las marcas de su cuerpo. “Consultaré si hacerlo con láser o a través de inyecciones, pero me costará alrededor de 250 dólares cada sesión y ni siquiera sé cuántas necesitaré”, apuntó.

Hartrey aseguró que las ya no siente dolor en las marcas que presenta en su cuerpo, pero que en ocasiones le producen un constante picor. Captura de video

Hartrey aseguró que las ya no siente dolor en las marcas que presenta en su cuerpo, pero que en ocasiones le producen un constante picor. “No puedo decir que estoy 100% feliz conmigo mismo. Quizá conserve estas cicatrices durante el resto de mi vida. Esta experiencia me dio mucha perspectiva, crecí mucho y me alegro de usar TikTok para ayudar a otros que lo necesiten”, concluyó.

LA NACION