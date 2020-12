Salvaron de milagro a un gatito y formará parte del Ministerio de Medio Ambiente y Economía

El pasado 21 de diciembre un empleado del complejo de desechos de Ulyanovsk, en Rusia, encontró un pequeño gato dentro de una de las bolsas que iba directo a la máquina compactadora y le salvó la vida sin siquiera imaginarlo.

Resulta que todos los trabajadores del área deben cortar las bolsas de residuos antes de permitir su paso al destructor y de esta manera comprobar si hay metal. Uno de ellos, el clasificador Mikhail Tukash, fue el protagonista de la historia ya que descubrió al animal. "Tomé el paquete y sentí algo suave dentro. Corté ligeramente la bolsa y veo dos ojitos que me miran. Saqué al gatito y este no maulló ni se movió. Estaba bien alimentado, limpio, no era un vagabundo, sino doméstico y los dueños quisieron eliminarlo", detalló.

Ahora será un gato de la corte en el Ministerio de Medio Ambiente y Economía

Emocionado por haberle salvado la vida, el hombre reflexionó: "Podría haber estado en la bolsa durante aproximadamente 12 horas, podría haber muerto. Pero sobrevivió. Estoy inmensamente contento de haber logrado salvarlo".

Tras el inesperado rescate, trasladaron al felino al Ministerio de Medio Ambiente y Economía de la región de Uliánovsk y el pequeño se convirtió en viceministro honorario de la cartera. Según informaron, ahora el animal reside en la recepción del Ministerio y la encargada de ese organismo, Gulnara Rajmatúlina, aseguró que todos sus empleados serán responsables de su cuidado.

"Todos los animales que se encuentran van a un centro de animales desamparados. Hay desde erizos hasta tortugas y la gente participa por Facebook para elegirles nombres. Hemos encontrado perros, tortugas y hasta un erizo albino de una especie muy rara africana que la gente decidió que se llame 'Vezunka'", explicó la mujer.